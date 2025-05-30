Игристое с видом на волжский закат: как прошел второй Bigati Fest на крыше «Станкозавода»

Безлимитный доступ к шедеврам от самых известных виноделов мира, более трех сотен наименований, выступление главного эксперта России по итальянским букетам и специалиста по напиткам из Пьемонта и Тосканы Анатолия Корнеева, потрясающее сочетание тонкого послевкусия и волжских закатов – второй Bigati Fest, который в пятницу прошел на крыше «Станкозавода» запомнится самарским энофилам надолго. А чтобы он закрепился в памяти еще лучше, мы собрали самые яркие фестивальные кадры, которые прекрасно передают атмосферу пятничного вечера. Не благодарите!

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