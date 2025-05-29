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Попробовать дом на вкус: в Самаре и других городах России запускают фестиваль «Искусство есть. Архитектура»

Вкусная архитектура: и это не то, о чем можно было подумать! С июня по сентябрь в Самаре и других городах России пройдет фестиваль «Искусство есть. Архитектура»: его запускает компания Milimon Team при информационной поддержке Министерства туризма Самарской области и Министерства градостроительной политики региона.

Объясняем по порядку: в рамках феста команды шеф-поваров из разных регионов презентуют специальное меню, вдохновленное памятниками архитектуры и объектами монументального искусства. Например, самарцы смогут попробовать на вкус Фабрику-кухню, Дом со слонами, монумент ракеты-носителя «Союз», особняк Курлиной – и не только! Пока тепло можно будет собрать целую съедобную архитектурную коллекцию – не меньше.

Евгений Реймер

Идейный вдохновитель фестиваля «Искусство есть – 2025», глава ассоциации Milimon Team

«Дома и монументы дают хорошую фактуру, с которой можно работать. У каждого объекта – свой стиль, архитектор, история и судьба. Шеф-повар раскрывает ее посредством вкуса, всевозможных ассоциаций, наделяет своей философией. Таким образом он передает идею, саму суть памятника архитектуры через вкус. Гости точно запомнят объект искусства – «вкусовая память» работает безотказно».

Фото: Виктория Старосельская

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