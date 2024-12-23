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Лосины, свобода и мистический отрезвитель: как прошел Нулевой огонек

Уже в третий раз Нулевая комната стала пространством самой актуальной музыки и звука. Громко и круто отыграли Lola FM и «Акционерное общество гигантских растений». Хэдлайнером вечера выступили «Созвездие отрезок» – одна из самых необычных и экстравагантных инди-групп нашей страны. Бенд смешал в своем творчестве лиричность Хадн Дадн, трэп-дропы, вычурные аранжировки... И не менее интересный внешний вид.

Как выглядели музыканты и гости одной из самых необычных вечеринок конца года – в нашем фотоотчете. 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Максим Монахов

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