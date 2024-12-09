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Как прошел гастрономический ужин в коктейльном парке «Юрик»? Игорь Сосенков привез в Самару колорит Тель-Авива

Бывший шеф-повар столичного бара Bix и кошер-стайл заведения Mitzva угостил самарских фуди настоящими израильскими специалитетами.

В ноябре Игорь Сосенков – бывший шеф нашумевшего столичного бара Bix, который стал меккой для ценителей блюд в луизианском стиле, и кошер-стайл заведения Mitzva – на один вечер превратил коктейльный парк «Юрик» в маленький Тель-Авив. Гастроволшебник привез с собой настоящие израильские специалитеты от гефильтфетиша из щуки до финиковых трюфелей, представит все лучшее из своей любимой средневосточной кухни и поделился своей философией. А мы сохранили для истории самые яркие кадры прошедшего вечера.

Фото: Максим Монахов

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