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Тонкости законодательства, полезные советы и новые знакомства: как прошла конференция «Искусство бренда: Новые подходы и правила, этика и ответственность в digital»

Агентство коммуникаций «Перспектива» и Бизнес ФМ Самара провели в отеле Lotte масштабную конференцию для всех, кто хотел разобраться в тонкостях строительства бренда.

19 ноября в отеле Lotte собрались все, кто хотел разобраться в тонкостях Закона о рекламе, понять, какие ошибки не стоит допускать при работе с брендом и какие формулировки помогут рассказать о себе и достучаться до своих клиентов. Организаторы конференции «Искусство бренда: Новые подходы и правила, этика и ответственность в digital» Агентство коммуникаций «Перспектива»  и радиостанция Бизнес ФМ Самара  собрали самых ярких спикеров: практикующие специалисты поделились опытом, советами и рабочими алгоритмами, которые могут помочь добиться успеха и не нарваться на штрафы.

А мы собрали самые яркие кадры с мероприятия!

Фото: Михаил Денисов

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