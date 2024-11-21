Тонкости законодательства, полезные советы и новые знакомства: как прошла конференция «Искусство бренда: Новые подходы и правила, этика и ответственность в digital»

Агентство коммуникаций «Перспектива» и Бизнес ФМ Самара провели в отеле Lotte масштабную конференцию для всех, кто хотел разобраться в тонкостях строительства бренда.

19 ноября в отеле Lotte собрались все, кто хотел разобраться в тонкостях Закона о рекламе, понять, какие ошибки не стоит допускать при работе с брендом и какие формулировки помогут рассказать о себе и достучаться до своих клиентов. Организаторы конференции «Искусство бренда: Новые подходы и правила, этика и ответственность в digital» Агентство коммуникаций «Перспектива» и радиостанция Бизнес ФМ Самара собрали самых ярких спикеров: практикующие специалисты поделились опытом, советами и рабочими алгоритмами, которые могут помочь добиться успеха и не нарваться на штрафы.

А мы собрали самые яркие кадры с мероприятия!