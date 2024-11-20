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Репортажи

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Классика, расшитые подушки, гастрореставрация: как прошел «Чеховский ужин»

В Магадане прошёл «Чеховский ужин», организованный рестораном и арт-проектом Худрук. Впечатлений море!

Оживленный нейронкой Антон Павлович, аутентичные времени жизни классика блюда, декорации от агентства Bureau и даже театральный перформанс — креативно, вкусно и с особым флером прошлого столетия.

Конечно же, редакция журнала посетила сий праздник живота и жизни... Вдохновилась и вволю пофотографировала. Как это было — в нашем фотоотчете. 

Евгения Тимакова
Евгения Тимакова
Ольга Левыкина
Ольга Левыкина
Наталья Алиуллова
Наталья Алиуллова

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Максим Монахов

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Люди:
Евгения Тимакова, Наталья Алиуллова, Ольга Левыкина

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