Классика, расшитые подушки, гастрореставрация: как прошел «Чеховский ужин»

В Магадане прошёл «Чеховский ужин», организованный рестораном и арт-проектом Худрук. Впечатлений море!

Оживленный нейронкой Антон Павлович, аутентичные времени жизни классика блюда, декорации от агентства Bureau и даже театральный перформанс — креативно, вкусно и с особым флером прошлого столетия.

Конечно же, редакция журнала посетила сий праздник живота и жизни... Вдохновилась и вволю пофотографировала. Как это было — в нашем фотоотчете.