Гордость ирландской винокурни плюс ирландская кухня с итальянским акцентом: как прошел Craic в Vivi

Команда итальянского ресторана организовала для своих гостей ирландское застолье с итальянским акцентом.

В среду самарский островок Италии пропитался ирландской атмосферой и тонким ароматом шедевров от винокурни West Cork: команда Vivi пригласила всех желающих на сraic – шумное ирландское застолье. Собрали самые яркие кадры с гастрономического праздника, на котором бренд-сомелье ресторана Станислав Ухин рассказывал о тонкостях сочетаний ирландских напитков с определёнными продуктами, а гости оценивали, как изящно сочетаются итальянские нотки с традиционной ирландской кухней, дегустируя шепард-пай с брискетом собственного приготовления и сыром скаморца, ирландские «драники» со страчателлой и торт Guinness.