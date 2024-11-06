Более 80 работ Саши Браулова: как прошло открытие выставки «Жить. Строить. Шить»

Для открытия в новом пространстве команда «ЗИМ Галереи» выбрала ручную «архитектурную» вышивку художника из Санкт-Петербурга.

1 ноября состоялось официальное открытие культурного центра «ЗИМ Галерея», созданного под эгидой одноименного жилого комплекса. Первой выставкой в новом пространстве стала «Жить.Строить.Шить»: в Самару привезли более 80 работ питерского художника Саши Браулова, который вручную «связывает» архитектуру современности и прошлого. Гости выставки успели отметить оригинальность исполнения известных архитектурных объектов и тепло ироничных зарисовок из жизни. Саша рассказал, что на каждую работу требуется в среднем от двадцати минут до двух часов, вышивкой он увлекся в детстве, а источником вдохновения является его семья – жена и очаровательные дочки. Чтобы передать атмосферу выставки, мы собрали самые яркие кадры с открытия.