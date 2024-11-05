Пять курсов авторских интерпретаций, благородные напитки и живая музыка: как прошел гастрономический ужин в Vivi

Завершающим аккордом недели пасты в ресторане Vivi стал гастроужин, раскрывший все грани традиционного итальянского блюда.

В конце октября в Vivi отмечали День пасты и красиво подводили итоги «макаронной» недели: в ресторане прошел гастроужин, который раскрыл все грани вкуса традиционного итальянского блюда. Специально для этого вечера бренд-шеф ресторана Андрей Голубев приготовил авторские интерпретации итальянской классики: от равиоли с морепродуктами, шпинатом и сырной эспумой до мафальдине с рагу из белых грибов, пармезаном и чёрным трюфелем. Погрузиться в атмосферу дольче вита помогали благородные напитки, подобранные к каждой подаче, и приятная музыка от дуэта Александра Гудкова и Дмитрия Длясина. А чтобы вечер запомнился надолго, можно было унести с собой тарелку, расписанную собственными руками.