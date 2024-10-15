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15000 километров до тест-драйва: как прошла презентация премиального бренда SERES

Команда «Самара-Моторс» провела роуд-шоу SERES AITO в Самаре.

Чтобы добраться до площадки, на которой команда «Самара-Моторс» устроила закрытую презентацию премиального бренда SERES, восемь интеллектуальных гибридных кроссоверов преодолели более 15000 километров. Для знакомства и тест-драйва самарским автолюбителям предоставили автомобили SERES M5, SERES M7 и совершенно новую модель AITO SERES M9, которая стала главным героем презентации.

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Олеся Сигачева

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