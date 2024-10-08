Праздник с награждением: как прошел третий день рождения компании «Фуд-Инновация»

В сентябре компания «Фуд-Инновация» отметила свой третий День рождения. За три года семейный бизнес Екатерины Кравчук и Кирилла Ануфриева прошел долгий путь от мечты о создании инновационных и полезных продуктов до ее реализации – на сегодняшний день «Фуд-Инновация» – это проект, у которого нет аналогов в индустрии функционального питания. Команда единомышленников, производство полного цикла, золотые медали международных конкурсов ПродЭкспо, World Food и PeterFood,региональный знак гордости «Сделано в Самарской области» и первое место в конкурсе «Экспортер года 2022» – коллективу компании было что вспомнить на празднике, который прошел в бело-зеленых цветах «Фуд-Инновации». А каждый сотрудник – и многочисленные партнеры! – в этот вечер получили памятные грамоты и премии в различных номинациях, чтобы подчеркнуть их личный вклад в успешное различие компании.