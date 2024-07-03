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Стихийная вечеринка: как прошел коктейльный вечер «Пять стихий»

Команда суши-рамен-бара «Хокку» представила гостям пять курсов коктейлей с фудпэйрингом.

Как сделать жаркий июнь еще горячее? Команда суши-рамен-бара «Хокку» строила для ценителей изысканных вкусов коктейльный вечер «Пять стихий», на котором были представлены пять авторских коктейлей и блюда, которые оптимально с ними сочетаются. Гости вечера смогли выбрать «свою» стихию, которая поразила их больше всего сочетанием ингредиентов, эффектной подачей и послевкусием, а мы собрали для вас самые яркие кадры и приготовили шикарный подарок с командой «Хокку». Вот он: если сказать промокод «Собака» своему гиду по Азии, можно получить в подарок любой коктейль из программы фестиваля «Пять стихий» при заказе внутри ресторана. 
Подарок можно получить до 7 июля!

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Максим Монахов

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