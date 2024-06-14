Новые грани волжской кухни: как прошло открытие гастрономического фестиваля «Волжские сезоны»

В четверг в ресторане «Мистер Хадсон» состоялось торжественное открытие Четвертого межрегионального гастрономического фестиваля, который посвящен популяризации волжской кухни.

Торжественная церемония открытия Четвертого межрегионального гастрономического фестиваля «Волжские сезоны» прошла в ресторане «Мистер Хадсон». В этом году к масштабному фестивалю, который организовала «Ресторанная компания Поляна», примут участие 47 ресторанных концепций из 8 городов: Самары, Тольятти, Жигулевска, Ульяновска, Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода и Абакана.

Гостей церемонии ждал welcome-фуршет от «Юленди кейтеринг» и семь курсов от лучших шеф-поваров Поволжья. Свои авторские рецепты представили бренд-шеф «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин, шеф-повар «Магадана» Олег Ерыков, шеф-повар ресторана «Мистер Хадсон» Артем Кольченко, бренд-шеф «Русико» Андрей Рогачев, шеф-повар ресторана «Гауди» Алексей Бамбуров, шеф-повар W-cocktails Ян Сорока и шеф-повар Vivi Андрей Голубев.

В программе вечера, который вел самарский музыкант Игорь Гейдман и представитель «Города-курорта» Сергей Забелин, нашлось время для выступления артистов Самарского художественного театра и концерту ансамбля Самарской филармонии Volga Folk Band. А завершилось торжественное открытие фестиваля фейерверком.