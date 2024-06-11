Новый летник в центре города: как прошло открытие нового самарского бара «Кутеж»

Основательница ресторанной сети Koza Family Ирина Козаченко совместила открытие со своим днем рождения.

На закрытом открытии бара «Кутеж» собрались близкие друзья и партнеры «ресторанной» семьи Козаченко, которые собрались, чтобы поздравить с днем рождения не только новое заведения, но и его хозяйку – Ирину Козаченко. Двойной праздник прошел в приятной атмосфере, а дресс-код вечеринки – Ирина выбрала тему бурлеска – напомнил о старых добрых вечеринках начала XX века: с закусками, игристым и шашлыком с мангала. А первыми музыкантами, ступившими на сцену нового летника, стало трио Pluush, которые сыграли в уютном дворике небольшой концерт.