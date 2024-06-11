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Новый летник в центре города: как прошло открытие нового самарского бара «Кутеж»

Основательница ресторанной сети Koza Family Ирина Козаченко совместила открытие со своим днем рождения.

На закрытом открытии бара «Кутеж» собрались близкие друзья и партнеры «ресторанной» семьи Козаченко, которые собрались, чтобы поздравить с днем рождения не только новое заведения, но и его хозяйку – Ирину Козаченко. Двойной праздник прошел в приятной атмосфере, а дресс-код вечеринки – Ирина выбрала тему бурлеска – напомнил о старых добрых вечеринках начала XX века: с закусками, игристым и шашлыком с мангала. А первыми музыкантами, ступившими на сцену нового летника, стало трио Pluush, которые сыграли в уютном дворике небольшой концерт.

Ирина Козаченко, Евгений Козаченко
Ирина Козаченко, Евгений Козаченко
Ирина Козаченко, Катерина Ревинская
Ирина Козаченко, Катерина Ревинская
Ирина Козаченко
Ирина Козаченко
Ирина Козаченко
Ирина Козаченко
Екатерина Голованова
Екатерина Голованова
Екатерина Голованова
Екатерина Голованова
Ирина Козаченко, Евгений Козаченко
Евгений Козаченко, Ирина Козаченко
Ханя
Ханя

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Максим Монахов

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Люди:
Катерина Ревинская, Евгений Козаченко, Ирина Козаченко Ханя, Екатерина Голованова

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