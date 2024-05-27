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Лекции, модные показы и приятная музыка: как прошел Bigati Fest на крыше Станкозавода

В субботу Самара принимала один из самых известных в стране фестивалей, посвященных винной культуре.

Фестиваль, который придумал основатель Bigati бара Алан Бигати, отличается от других масштабной развлекательной и дегустационной программой. Bigati Fest, который прошел в эту субботу на крыше Станкозавода не стал исключением: кроме более чем трех сотен букетов, собравшихся ждали интересные лекции, разнообразные конкурсы от компаний, представленных на фесте и показы от модных – столичного «ДВЕКАТИ» и самарского Levsha – брендов. Финалом фестиваля стал концерт кавер-группы «Пинта Кофе» с видом на легендарный волжский закат – специально для всех, кто не попал на крышу в субботу, собрали самые яркие кадры с праздника.

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Максим Монахов

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