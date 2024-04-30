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Как прошло открытие нового сезона «На крыше»: «Город-Курорт» отметил девятый день рождения

Одна из самых красивых панорамных площадок города открылась в последнее воскресенье апреля.

Команда туроператора новых впечатлений по Самаре и Самарской области сложила два повода – открытие нового сезона на крыше ТЦ «Аврора Молл» и свой девятый день рождения – и подарила городу грандиозный праздник с масштабной программой. Собравшихся на одной из самых красивых панорамных площадок города ждали мастер-классы, фотозоны, маркет-корнеры и увлекательный квиз с вопросами о Самаре, а за музыкальное сопровождение вечера отвечали самые яркие звезды самарской сцены: «Мама не узнает», «Любовь эмигранта», Pluush и Настя Столповская. Самые яркие моменты праздника ищите в нашем отчете.

Катерина Ревинская
Катерина Ревинская
Ирина Козаченко
Ирина Козаченко
Алексей Тилли
Алексей Тилли
Юлия Компаниец
Юлия Компаниец
Полина Широкова

Полина Широкова

Мария Шипулина

Мария Шипулина

Екатерина Лебедева

Екатерина Лебедева

Полина Хвостова
Полина Хвостова
Алексей Тилли
Алексей Тилли
Алла Фармер
Алла Фармер
Илья Ночка
Илья Ночка
Никита Кочкин
Никита Кочкин
Валерия Астапкович, Юлия Компаниец
Юлия Компаниец, Валерия Астапкович
Арсений Марушев
Арсений Марушев
Павел Куприянов
Павел Куприянов
Анастасия Столповская
Анастасия Столповская

Фото: Максим Монахов

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Арсений Марушев, Павел Куприянов, Никита Кочкин Илья Ночка, Алла Фармер, Полина Хвостова, Катерина Ревинская, Ирина Козаченко, Валерия Астапкович, Юлия Компаниец, Анастасия Столповская

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