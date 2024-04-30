Как прошло открытие нового сезона «На крыше»: «Город-Курорт» отметил девятый день рождения

Одна из самых красивых панорамных площадок города открылась в последнее воскресенье апреля.

Команда туроператора новых впечатлений по Самаре и Самарской области сложила два повода – открытие нового сезона на крыше ТЦ «Аврора Молл» и свой девятый день рождения – и подарила городу грандиозный праздник с масштабной программой. Собравшихся на одной из самых красивых панорамных площадок города ждали мастер-классы, фотозоны, маркет-корнеры и увлекательный квиз с вопросами о Самаре, а за музыкальное сопровождение вечера отвечали самые яркие звезды самарской сцены: «Мама не узнает», «Любовь эмигранта», Pluush и Настя Столповская. Самые яркие моменты праздника ищите в нашем отчете.