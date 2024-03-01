Премьерный показ фильма «Чайкин остров»

Волжская история собрала полный зал в «Художественном».

В четверг в кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ короткометражной драмы «Чайкин остров», которая получила первое место в номинации «Лучшее семейное кино» на XIX Международном кинофестивале «Молодой киновек». Команда Modjo Films рассказали зрителям, как родилась история сделать фильм на основе настоящей волжской истории и с какими сложностями столкнулась творческая бригада в ходе работы над лентой об отцовской любви и отношениях отцов и сыновей.