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Премьерный показ фильма «Чайкин остров»

Волжская история собрала полный зал в «Художественном».

В четверг в кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ короткометражной драмы «Чайкин остров», которая получила первое место в номинации «Лучшее семейное кино» на XIX Международном кинофестивале «Молодой киновек». Команда Modjo Films рассказали зрителям, как родилась история сделать фильм на основе настоящей волжской истории и с какими сложностями столкнулась творческая бригада в ходе работы над лентой об отцовской любви и отношениях отцов и сыновей.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Михаил Денисов

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