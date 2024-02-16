18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Как прошел семинар «Искусство продавать дорого» в коворкинг-лектории «Рулетка»

Архитектор Евгений Коблов рассказал, как работать с заказчиками высокого уровня.

В четверг в Центре интерьера и дизайна «LUX Кубатура» прошел семинар «Искусство продавать дорого». Самарские дизайнеры, собравшиеся в коворкинг-лектории «Рулетка», узнали, как повысить свой доход и какие особенности есть у взаимодействия с заказчиками премиум-класса: известный российский архитектор Евгений Коблов три часа делился опытом, секретами и лайфхаками, а после окончания «официальной» программы ответил на все вопросы.

Фото: Максим Монахов

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: