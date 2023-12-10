18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Аукцион в особняке: как прошел «посольский» гамбит

Поделиться:

«Собака.ru» посетила новый бар и приняла участие в аукционе современного искусства.

Команда нового барного особняка сразу зашла с козырей: «Посольство» начало знакомство с городом с аукциона современного искусства. Оказалось, если добавить к шикарной барной карте и стильному интерьеру неплохую коллекцию шедевров от локальных художников, собранную экспертами Gallery 419, и столичного аукциониста, получится бомбический коктейль, который превратит обычную самарскую субботу в арт-событие. Если подводить итоги: за первую страницу своей истории «Посольство» получает твердую пятерку.

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Михаил Денисов

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: