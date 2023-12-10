Аукцион в особняке: как прошел «посольский» гамбит

«Собака.ru» посетила новый бар и приняла участие в аукционе современного искусства.

Команда нового барного особняка сразу зашла с козырей: «Посольство» начало знакомство с городом с аукциона современного искусства. Оказалось, если добавить к шикарной барной карте и стильному интерьеру неплохую коллекцию шедевров от локальных художников, собранную экспертами Gallery 419, и столичного аукциониста, получится бомбический коктейль, который превратит обычную самарскую субботу в арт-событие. Если подводить итоги: за первую страницу своей истории «Посольство» получает твердую пятерку.