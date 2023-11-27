Сигнальная «Продленка»: как прошла встреча с Fresco

«Собака.ru» доехала до пространства «Сигнал», чтобы лично оценить вайб бывшего участника творческого объединения Bound.

Главным героем очередного эпизода увлекательного сериала флекс-вечеринок «Продленка» Антон Веганов и Ко сделали битмейкера, продюсера, звукорежиссера и исполнителя Fresco, а за пультами работали Timerbai, Vladivade и Feso. По словам организаторов, вечеринка прошла успешно и собрала четыре сотни человек, которые не покидали танцпол до пяти утра.