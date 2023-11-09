Мифология нового времени: как прошло открытие выставки «Всякие сказки» на Станкозаводе

В рамках всероссийского турне передвижная выставка «Всякие сказки» сделала остановку в Самаре.

В субботу на «Станкозаводе» открылась передвижная выставка «Всякие сказки»: пятнадцать известных мастеров два года создавали мост между прагматичной цифровой реальностью нового века и волшебным миром детской – и не очень – сказки. На выставке, концепцию которой придумала известная во всем мире художница Анастасия Кузнецова-Руф, представлено более пятидесяти произведений живописи, графики и скульптуры. Кроме признанных – Владимир Дубосарский, Александр Виноградов, Константин Звездочетов и арт-группа «Синие носы» – мэтров, которые писали картины специально для «Всяких сказок», на выставке можно открыть для себя новые яркие имена: свои работы представили Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Иван Коршунов, Дарья Котлярова и не только они. В роли куратора выставки выступил известный петербургский искусствовед Владимир Назанский. По его словам, «Всякие сказки» — «один из тех проектов, с которым будет очень жалко расставаться по окончанию турне. А расстаться придется, потому что все работы уже «забронированы» частными коллекционерами».

Финальный аккорд Ночи искусств, к которой приурочили открытие выставки, доверили питерскому трио Krasa Rosa — они устроили роскошную вечеринку при поддержке локальных диджеев.