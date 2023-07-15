Курорт на крыше: в городе появилось новое место с видом

Редакция «Смр.Собака.ru» делится впечатлениями после открытия «Крыши новых впечатлений».

Команда агентства «Город-курорт» превратила крышу «Авроры Молл» в яркое творческое пространство с видом на город. После того, как символическая ленточка была перерезана, всех собравшихся на крыше ждал вкусные сюрпризы от кейтеринга, розыгрыш подарков, стильные фотозоны, маркет и уютный бар.

Особое внимание было приковано к прозрачным куполам беседок, до которых можно буквально доехать до машины - на седьмом этаже молла работает эксклюзивная парковка. Можно спорить на что угодно, что в ближайшем будущем эти пять иглу станут центром притяжения для всех, кто ищет новые впечатления: уютное пространство каждой беседки прекрасно подойдет и для романтического свидания, и для семейного юбилея. На открытии иглу отдали в распоряжение приглашенным мастерам: в них можно было получить консультацию таролога, научиться складывать букеты и нарисовать свою картину-аффирмацию.

Итоги вечера подвел концерт группы VLNY, после которого сердцами собравшихся завладел диджей, который превратил крышу молла в стильный танцпол.