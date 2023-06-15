Глоток «Просекко»: как импровизация помогает сделать мир лучше

После фристайл-выступления команды Prosecco Show на открытии «Бенке Холла», «Смр.Собака.ru» отправилась за кулисы, чтобы узнать о том, что Самару можно считать родиной импровизации, которая, как и совы, не то, чем кажется на первый взгляд.

Николай Тисенко

Мы искренне считаем, что импровизация может сделать мир лучше. У нее, как у медали, есть две стороны: все видят шоу, но не замечают ту часть айсберга, которая за этим шоу скрывается. Между тем, занятие импровизацией — это не только один из самых демократичных инструментов борьбы с эго, но еще и отличная профилактика ментального здоровья. В этом процессе гораздо больше слоев, чем может показаться на первый взгляд. Это искусство, которое помогает человеку буквально из ничего создавать сцены, спектакли и целые миры.

Илья Шалашов

Иногда к нам приходят люди с какими-то фобиями, и занятия импровизацией помогают им сначала взглянуть на свою фобию со стороны, а потом и вовсе избавиться от нее. Это работает как терапия.

Николай Тисенко

Когда мы начали изучать это искусство и создавать систему, чтобы обучать импровизации других людей, у нас получилось выделить пять основных правил Prosecco Show. Позже выяснилось, что эти правила не просто помогают создавать сцены — они трансформируют реальную жизнь. Первое правило звучит так: «Да и!»

Что это значит? Что мы всегда принимаем обстоятельства! Нельзя отказываться от реплики партнера на сцене, от плохого освещения, от зрительской вводной. И мы не просто принимаем обстоятельства, а добавляем что-то от себя. В жизни это работает точно так же: больше не надо тратить время и силы на отрицание, потому что можно сразу принять обстоятельства и «включиться» в игру. Принял информацию, добавил что-то от себя и живешь в этой сцене!

Илья Шалашов

Второе правило: «Сделай из партнера звезду». Это самый главный инструмент борьбы с эго. Мы считаем, что наша главная сценическая задача — подсветить партнера. И всякий раз, когда мы рассказываем про эти правила, мы вспоминаем фестиваль Burning Man, на котором все построено на системе отдачи. Никакого эгоизма! Каждый что-то привносит и каждый делает что-то хорошее. Это же прекрасная схема: каждый привносит что-то хорошее для общества, общество, в свою очередь делает хорошо для человека. И в этом круговороте нет никакого эго.

Николай Тисенко

Когда ты активно занимаешься импровизацией, начинаешь привыкать к этой схеме и понимать, что командная победа больше частного выигрыша. И жизнь меняется, когда следуешь этому правилам. Тем более, если вспомнить наше третье правило: «Лажать — это круто, а ошибки — это подарки». Перефразирую: невозможно не ошибаться, поэтому нужно на каждую ошибку смотреть, как на возможность чему-то научиться и получить опыт. И когда так относишься к ним, страх уходит и границы растворяются.

Илья Шалашов

Однажды на одном из концертов наш пианист громко чихнул. И это стало не просто элементом игры: у нас получился новый персонаж, который сыграл ключевую роль в повествовании. Можно ли научиться импровизации? Конечно да! Это работает точно также, как и любая мышца, которую можно накачать в спортзале. Главное в импровизации что? Быть любопытным, инициативным, расширять кругозор и не бояться входить в состояние импровизации. Тем более, что порога входа в этот жанр практически не существует: сегодня, к примеру, на мастер-классе была моя мама, которая отлично справилась со всеми упражнениями.

Николай Тисенко

Можно сравнить импровизацию с ката в карате: сначала ты выполняешь какие-то базовые упражнения, а потом тебе открываются новые уровни познания. Как в фильме «Карате Кид», когда парень сначала просто забор красил, а потом понял, зачем учитель заставлял его это делать. Есть что-то общее с импровизацией: от базы к неожиданным открытиям. И мы научились сохранять это состояние за пределами тренировочного зала, нести его в жизнь.

Илья Шалашов

А еще это похоже на обучение вождению. Сначала ты концентрируешься на каждом действии: включить поворотник, переключить передачу. А потом просто едешь и не думаешь о процессах, потому что все происходит автоматически. Или, когда учишься волну ловить на серфе. Еще очень хороший помощник импровизатора — это стресс. Каждый раз на сцене мы шагаем в неизвестность и придумываем неожиданные ходы и решения. Я когда фристайлю не всегда знаю последнее слово в строке — оно приходит в последний момент. А когда учишься, строишь рифму заранее.

Николай Тисенко

Однажды мы приехали для фотосессии на старый рынок. В мясные ряды. И в какой-то момент рядом с нами оказалась очень внушительных размеров дама с топором, которая начала на нас крепко наезжать в стиле: «Кто? Откуда? Кто пустил?» И вот я в какой-то момент закрылся, потому что еще не научился переносить импровизацию со сцены в жизнь. А Илья включил импровизацию, сыграл роль застенчивого парня, и дама включилась в его игру. И не просто включилась, а начала помогать украсить наш фотосет: «А давай-ка топор возьми! А давай, как будто ты голову рубишь! А хотите я говяжью голову руками разорву?» С тех прошло много лет и сегодня я уже умею импровизировать в жизни. И это умение не раз спасало меня и от конфликтов, и от драк. Это самая настоящая прикладная философия, которая помогает решать жизненные проблемы. Которая помогает поверить в то, что нет никакой ложки. И даже больше: не просто веришь в то, что ложки нет, а начинаешь делать ложку, которая тебе нужна. Или вилку

Илья Шалашов

Чем больше людей будет вовлечено в импровизацию, тем лучше будет этот мир. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей попробовали себя в импровизации. Чтобы они внедрили правила Prosecco Show в свою жизнь. Потому что мы видим в этом свой шанс повлиять на мир и сделать его хоть немного лучше. Мы проверили это на реальном сообществе, которое сформировалось вокруг наших занятий. Когда мы собираемся вместе – разные люди из разных сфер – каждый понимает, что получается безопасное пространство, в котором никто никого не обидит и не осудит. И частичку этого безопасного пространства можно унести с собой. В далеком завтра хочется, чтобы безопасное пространство накрыло весь мир! Ну, еще, конечно, хочется больше спектаклей и концертов нашего шоу по всей стране.

Николай Тисенко

Нам нравится Самара со своими ночными тусовками и открытыми людьми. У вас есть какой-то позитивный вайб, такая атмосфера открытости, которая витает в воздухе. У вас есть «Дно» и самое вкусное пенное в мире, которое можно считать настоящим искусством! Только не сочтите это пропагандой алкоголя, потому что пятое правило Prosecco Show звучит так: «Чистая голова». Даже капля алкоголя омрачит чистоту потока.

Илья Шалашов

Мне, наверное, нет смысла говорить о любви к Самаре, потому что я родился и вырос в этом городе и переехал в Москву только в 2016 году. Конечно, мне нравится мой родной город!

Екатерина Русанова

А еще в Самаре много творческих и талантливых людей, которые ставят перед собой большие цели и покоряют Москву — это настоящая кладезь творческих талантов. И одна из наших задач —- поддержать этих ребят и начать развивать импровизацию в вашем городе!

