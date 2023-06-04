Что было на закрытом показе фильма самарского режиссера Антона Долганова «Чайкин остров»

Интересные факты о съемках, впечатления от съемочной бригады и пожелания доброго пути фильму, который тронул всех, кто собрался в «Художественном»

1 июня в «Художественном» состоялся закрытый показ фильма, которую самарский режиссер Антон Долганов и его команда сняли на основе реальной истории. В разговоре с «Собака.ру» Антон специально подчеркнул, что закрытый показ – это еще не премьера, поэтому в зале собрались только свои. Собрались, чтобы послушать, как снималось это доброе и по-настоящему волжское кино, какие сюрпризы приготовил Чайкин остров и как трудно было собирать в кадре антураж 80-х. А после знакомства с фильмом собравшихся ждал приятный сюрприз – импровизированный аукцион, на котором с молотка ушла хлопушка и реквизит из фильма. Так что теперь из зала все выходили с частичкой «Чайкина острова»: кто-то нес ее в руках, а кто-то в сердце.