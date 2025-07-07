Куда идти на Milan Design Week: масштабный гайд от Натальи Мартыновой

Декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика» Наталья Мартынова вернулась с Milan Design Week и составила подробный гид по маст-визит локациям, которые задали тон одному из самых ярких событий в мире дизайна.

Миланская Неделя дизайна в очередной раз доказала – это событие не только для профессионалов. Милан – на стыке искусства, моды, архитектуры, культуры и технологий – вновь стал живой галереей под открытым небом: Неделя дизайна объединила десятки площадок, сотни экспозиций и тысячи зрителей со всего мира. И каждый – будь то дизайнер, стилист, архитектор, фотограф или просто человек, влюбленный в эстетику, – нашел здесь что-то свое: удивление, вдохновение, эмоцию. Жестоко ошибаются все, кто полагает, будто Milan Design Week – это про покупку кресел. Потому что это про ощущения, смелость, вкус к переменам. Сюда приезжают, чтобы понять, как будет выглядеть завтрашний день.

Rossana Orlandi Gallery

Россану Орланди часто называют Анной Винтур в мире дизайна, и это сравнение более чем уместно: она обладает почти мистическим чутьем на таланты и формирует вкусы всего интерьерного мира. В этом году ее галерея вновь подтвердила статус трендсеттера: главным акцентом выставки стала устойчивость и телесность, а двор галереи превратили в сенсорный ландшафт из пробки, где можно было буквально почувствовать пространство под ногами. Среди участников — как уже признанные имена, так и смелые новички. Особая атмосфера, живое общение с дизайнерами и, конечно, легендарный апероль во внутреннем дворике — все это уже который год превращает посещение галереи в настоящий ритуал.

Nilufar Gallery

Если Россана Орланди — это Анна Винтур мира дизайна, то Нина Яшар — это его Грейс Коддингтон! Ее кураторское чутье — это всегда диалог прошлого и будущего, Востока и Запада, формы и смысла. В этом году икона дизайн-сцены наполнила пространство своей галереи тонко выстроенной сценографией: в Nilufar можно было увидеть мраморные и бетонные объекты от Andrea Mancuso, ковры из металлических нитей от Hechizoo, бронзовые светильники, и даже предметы из человеческих волос — эстетика будущего была здесь ощутима физически.

Alcova Varedo

В этом году Alcova подтвердила свой статус площадки, где рождается «новая норма» – эстетика заботы, медленности, поиска – и удивила не только выставками, но и новым местом: проект переехал за пределы Милана и принимал гостей в архитектурных жемчужинах Варедо – на вилле Bagatti Valsecchi и в теплицах Pasino. Получилось идеальное сочетание атмосферы, в которой каждый уголок дышал историей, и экспозиций, глубоко встроенных в контекст: в оранжереях разместились десятки международных студий, работающих с биодизайном, ресайклингом, 3D-печатью и археологией будущего.

LТAppartamento Palazzo Donizetti

Один из самых элегантных проектов Недели этого года. Выставка L’Appartamento впервые прошла в Palazzo Donizetti — историческом палаццо, ранее закрытом для публики. Шесть комнат, которые оформили команды шести бюро из разных стран, стали прогулкой по личным мирам и подарили настоящее эстетическое путешествие: сдержанные интерьеры, тонкая работа с деталями и живой диалог с архитектурой самого здания.

Casa Ornella

Casa Ornella – настоящая квартира площадью около семидесяти квадратных метров в районе 5Vie. Дизайнер Мария Виттория Паджини не живет здесь постоянно, но каждый год превращает это пространство в полноценный художественный проект: квартира становится временной инсталляцией, оформленной под влиянием новых трендов и эстетических настроений. Главная сила Casa Ornella в том, что это — не шоурум, а пространство, где можно представить себя живущим здесь. Посетители не просто осматривают объект, а буквально входят в атмосферу чьей-то жизни, оформленной как искусство. И в этом году Casa Ornella сохранила статус самой интимной и поэтичной площадки недели дизайна: Мария выбрала тему Mediterranea – Andamento Lento, в которой соединились мотивы южных культур, средиземноморская медлительность и философия «медленного дома», где можно отдохнуть от суеты и почувствовать ритм другого образа жизни. Она наполнила интерьеры светом, текстилем, живыми растениями, чтобы напомнить о путешествиях, земле и тепле.

Toiletpaper + PRIMA Assicurazioni превратили бастионы Porta Venezia в фантастический арт-объект: фиолетовые «змеи» стали самым фотографируемым элементом Недели дизайна.

Brera Design District в этом году был особенно силен: инсталляции с ИИ, цветом и зеркалами в Palazzo Moscova задавали настроение целого квартала.

Lavazza x Juliana Lima Vasconcellos: во дворе Palazzo del Senato появилась кафе-мечта – инсталляция «Источник удовольствия». Свет, вода, мрамор, запах кофе — сенсорное блаженство.