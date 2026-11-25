Телефоны давно назначили главным злодеем детского зрения. А что на самом деле ускоряет развитие близорукости и как поставить этот процесс на паузу?

Близорукость — заболевание многофакторное. Первый фактор — наследственность: если миопия у обоих родителей, у ребенка она проявится с высокой вероятностью, а если у одного — риск 50%. Второй — малоподвижность и редкие прогулки. Третий — длительные нагрузки на близком расстоянии: музыка, рисование, программирование и чтение. Чтение книг дает глазам ничуть не меньшую нагрузку, чем экран телефона!

Для профилактики нужны регулярная смена деятельности, гимнастика для глаз, привычка смотреть вдаль, активное движение и прогулки в светлое время суток не менее двух часов.

Ночные линзы выглядят почти как спасение: спишь — а днем видишь без очков. Кому они подходят и есть ли у такого способа «обратная сторона»?

Для детей ночные линзы — это возможность корректировать зрение и тормозить развитие близорукости. Также они подходят спортсменам, пожарным и людям профессий, где очки или дневные линзы недопустимы. Из минусов: необходимость спать по восемь часов за ночь (что удается не всем!). Нерегулярное ношение дает нестабильный эффект, а нарушение правил ухода за линзами может привести к воспалениям.

А что скажете насчет лазерной коррекции зрения? Почему одним ее можно делать уже в 18 лет, а другим офтальмолог скажет подождать — и что должно насторожить человека при выборе клиники?

Многие пациенты торопятся сделать операцию ровно в 18 лет, но нестабильная миопия — относительное противопоказание: есть риск, что зрение продолжит снижаться. Другой момент — синдром сухого глаза. Лазерная коррекция усугубляет это состояние, что приводит к дискомфорту, повреждению роговицы и падению зрения. При выборе клиники должна насторожить поверхностная диагностика без учета этих факторов.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Дарья Мищенко