«Главное, что мне близко в современной медицине, — это равноправное партнерство врача и пациента»

Давайте разберемся: что для современной женщины важнее — быть «здоровой по анализам» или чувствовать себя сексуальной?

Я часто говорю своим пациенткам: женское здоровье — это не только когда «ничего не болит», это когда вам хорошо в собственном теле. Можно иметь прекрасные анализы, но при этом испытывать дискомфорт во время близости, сухость, снижение чувствительности, переживать из-за изменений после родов или просто перестать чувствовать себя привлекательной. И для меня как для гинеколога все это имеет огромное значение.

Передовая гинекология сегодня может многое: помочь сохранить здоровье, вернуть комфорт после родов и с возрастом, значительно улучшить качество интимной жизни. И мне очень нравится, что в своей практике я могу сочетать классическую гинекологию, ультразвуковую диагностику и современные технологии, подбирая решение индивидуально для каждой женщины. Поэтому для меня здесь нет выбора между здоровьем и сексуальностью: женщина имеет полное право и быть здоровой, и чувствовать себя красивой, уверенной и желанной.

Вы представитель нового поколения врачей. Чем ваш подход отличается от «старой школы» гинекологии? Насколько охотно вы прислушиваетесь к старшим коллегам?

У меня есть собственный врачебный подход. Поэтому за каждой рекомендацией стоит моя профессиональная оценка и личная ответственность. Но также я ценю и уважаю старших коллег! В «Нью Лайф» работают сильные специалисты, каждый со своей экспертизой. За их плечами десятки тысяч пациенток и бесценный клинический опыт, который невозможно добыть просто так. И все-таки здесь я развивалась под наставничеством Светланы Васильевны Стуловой. Возможность обсуждать клинические ситуации с врачом такого уровня учит смотреть шире отдельной жалобы и обосновывать каждое решение.

Поэтому обмен опытом с коллегами для меня — признак профессиональной зрелости и условие развития. При этом медицина постоянно меняется, и мы обязаны развиваться вместе с ней. Профессиональный разговор должен строиться на знаниях, клиническом мышлении и современных, больших данных. Именно такое общение помогает всей команде оставаться сильной.

Главное, что мне близко в современной медицине, — это равноправное партнерство врача и пациента. Мне важно объяснить, что происходит, показать результаты обследования, рассказать о возможных вариантах и подобрать оптимальный путь для пациента. Я хочу, чтобы женщина могла спросить меня абсолютно обо всем и не боялась показаться смешной, излишне тревожной или «неудобной».

А как молодому врачу выстраивать авторитет с пациентками, которые старше вас на 20 лет, когда речь заходит об интимных вопросах?

Мне кажется, доверие вообще невозможно потребовать сверху — его можно только заслужить. Иногда женщина приходит на прием очень напряженной. Возможно, у нее уже был неприятный опыт, она много лет откладывала визит или впервые решилась рассказать о проблеме, которая кажется ей неловкой. В такой момент для меня особенно важно не торопиться.

Выслушать, задать правильные вопросы, провести максимально деликатный осмотр, объяснить простыми словами, что именно я вижу и почему предлагаю конкретное обследование или лечение. И когда пациентка, которая в начале приема буквально боялась говорить, в конце начинает спокойно и доверительно обсуждать со мной то, что ее беспокоит, я понимаю: контакт установлен. В этот момент разница в возрасте уже совершенно не имеет значения.