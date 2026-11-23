Забыть устаревшее «потерпите» и перестать делить здоровье на анализы и сексуальность: новое поколение врачей полностью меняет правила игры в гинекологии. Ирина Быстракова, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики клиники «Нью Лайф», самый молодой лауреат премии «ПроДокторов» в категории «Лучшие врачи» в Самарском регионе, объясняет, как умные технологии возвращают чувствительность, почему авторитет доктора не зависит от возраста и как научиться открыто говорить со специалистом о самом личном (и сокровенном!).
«Главное, что мне близко в современной медицине, — это равноправное партнерство врача и пациента»
Давайте разберемся: что для современной женщины важнее — быть «здоровой по анализам» или чувствовать себя сексуальной?
Я часто говорю своим пациенткам: женское здоровье — это не только когда «ничего не болит», это когда вам хорошо в собственном теле. Можно иметь прекрасные анализы, но при этом испытывать дискомфорт во время близости, сухость, снижение чувствительности, переживать из-за изменений после родов или просто перестать чувствовать себя привлекательной. И для меня как для гинеколога все это имеет огромное значение.
Передовая гинекология сегодня может многое: помочь сохранить здоровье, вернуть комфорт после родов и с возрастом, значительно улучшить качество интимной жизни. И мне очень нравится, что в своей практике я могу сочетать классическую гинекологию, ультразвуковую диагностику и современные технологии, подбирая решение индивидуально для каждой женщины. Поэтому для меня здесь нет выбора между здоровьем и сексуальностью: женщина имеет полное право и быть здоровой, и чувствовать себя красивой, уверенной и желанной.
Вы представитель нового поколения врачей. Чем ваш подход отличается от «старой школы» гинекологии? Насколько охотно вы прислушиваетесь к старшим коллегам?
У меня есть собственный врачебный подход. Поэтому за каждой рекомендацией стоит моя профессиональная оценка и личная ответственность. Но также я ценю и уважаю старших коллег! В «Нью Лайф» работают сильные специалисты, каждый со своей экспертизой. За их плечами десятки тысяч пациенток и бесценный клинический опыт, который невозможно добыть просто так. И все-таки здесь я развивалась под наставничеством Светланы Васильевны Стуловой. Возможность обсуждать клинические ситуации с врачом такого уровня учит смотреть шире отдельной жалобы и обосновывать каждое решение.
Поэтому обмен опытом с коллегами для меня — признак профессиональной зрелости и условие развития. При этом медицина постоянно меняется, и мы обязаны развиваться вместе с ней. Профессиональный разговор должен строиться на знаниях, клиническом мышлении и современных, больших данных. Именно такое общение помогает всей команде оставаться сильной.
Главное, что мне близко в современной медицине, — это равноправное партнерство врача и пациента. Мне важно объяснить, что происходит, показать результаты обследования, рассказать о возможных вариантах и подобрать оптимальный путь для пациента. Я хочу, чтобы женщина могла спросить меня абсолютно обо всем и не боялась показаться смешной, излишне тревожной или «неудобной».
А как молодому врачу выстраивать авторитет с пациентками, которые старше вас на 20 лет, когда речь заходит об интимных вопросах?
Мне кажется, доверие вообще невозможно потребовать сверху — его можно только заслужить. Иногда женщина приходит на прием очень напряженной. Возможно, у нее уже был неприятный опыт, она много лет откладывала визит или впервые решилась рассказать о проблеме, которая кажется ей неловкой. В такой момент для меня особенно важно не торопиться.
Выслушать, задать правильные вопросы, провести максимально деликатный осмотр, объяснить простыми словами, что именно я вижу и почему предлагаю конкретное обследование или лечение. И когда пациентка, которая в начале приема буквально боялась говорить, в конце начинает спокойно и доверительно обсуждать со мной то, что ее беспокоит, я понимаю: контакт установлен. В этот момент разница в возрасте уже совершенно не имеет значения.
«Хотелось бы навсегда оставить в прошлом фразу: «У вас все нормально, живите с этим»
Какую главную «медицинскую страшилку» нам всем давно пора оставить в прошлом?
Страшилку о том, что гинеколога нужно бояться. Мне очень хочется, чтобы женщины перестали воспринимать гинекологический кабинет как место, где нужно терпеть боль, стыд или неловкость. Я всегда помню, насколько уязвимой может чувствовать себя женщина во время такого приема, ведь для пациентки это всегда очень волнительный момент. И наша общая задача — сделать его максимально спокойным и бережным.
И еще мне хотелось бы навсегда оставить в прошлом фразу: «У вас все нормально, живите с этим», когда женщину действительно что-то беспокоит. Если есть боль, дискомфорт, возрастные изменения или изменения после родов, проблемы с интимной жизнью — это заслуживает пристального внимания. Даже если проблема не угрожает жизни напрямую, она колоссально влияет на качество жизни.
Стереотип «Женщина должна терпеть» мешает в диагностике реальных заболеваний?
К сожалению, женщины действительно умеют терпеть слишком долго. Постепенно они привыкают считать проблемой себя, а не физиологическое состояние, с которым сегодня можно и нужно работать. Мне очень хочется изменить это отношение. Женщина не обязана заслуживать медицинскую помощь тяжестью своих симптомов. Если ее что-то беспокоит — этого уже достаточно, чтобы прийти и открыто поговорить с врачом. Я всегда говорю своим пациенткам: рассказывайте абсолютно все, даже если вам кажется, что это неловко или не имеет прямого отношения к гинекологии. Иногда именно одна такая «маленькая» деталь помогает врачу увидеть всю картину целиком.
Вы за короткий срок освоили сложнейшие направления: УЗИ, аппаратные технологии, контурную пластику. Откуда такая тяга к новым знаниям?
Из желания дать своим пациенткам максимум возможностей современной медицины. Мне всегда было важно не останавливаться на стандартном приеме гинеколога, а уметь посмотреть на проблему шире — от точной диагностики до прогрессивных способов восстановления. Сегодня гинекология умеет гораздо больше, чем многие женщины могут себе предположить. Мы успешно работаем с изменениями после родов, возрастными изменениями интимной зоны, сухостью, дискомфортом, дисфункцией тазового дна, эстетическими особенностями — и делаем это деликатно, современно и без длительного восстановления. Для меня особенно важно, что в клинике «Нью Лайф» есть новейшие технологии и оборудование, благодаря которым я могу применять эти знания на практике. Мне хочется, чтобы мои пациентки знали: многие проблемы, с которыми женщины раньше просто мирились, сегодня можно решать, не выпадая из повседневной жизни.
Как думаете, какой навык станет решающим для врача будущего в мире технологий?
Способность постоянно развиваться, не теряя при этом главного — умения слышать своего пациента. Нужно постоянно учиться, осваивать новое, но даже самая совершенная технология никогда не заменит внимательного врача. Мне важно не просто увидеть изменения на УЗИ или механически выполнить процедуру, а понять, с чем ко мне пришла именно эта женщина, что ее беспокоит и какого результата она хочет достичь. Поэтому для меня врач будущего — это специалист, который сочетает экспертность, владение технологиями и искреннюю человеческую заинтересованность в решении проблемы пациента.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стилист: Полина Дьякова
Макияж и прическа: Валерия Федорова
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