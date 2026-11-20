Андрей Алексеевич, делитесь: что особенно важно в первые минуты вашей встречи с пациентом?

Чтобы человек сразу почувствовал: здесь можно говорить абсолютно обо всем, что его беспокоит. Для врача не существует неудобных или неловких тем — есть лишь медицинская ситуация, в которой нужно спокойно разобраться. Иногда человеку трудно начать разговор, и задача врача — не торопить его, а дать возможность рассказать все в комфортном темпе. Хороший прием начинается с момента, когда пациент понимает: его здесь услышат.

Наверное, многим особенно сложно решиться на визит к колопроктологу?

Да, неловкость действительно бывает. Но для врача это ежедневная профессиональная работа. Мне важно, чтобы человек очень быстро перестал думать о «неудобстве» своей проблемы и понял, что происходит и как мы можем ему помочь. Как только фокус смещается на решение, становится гораздо проще.

Страх номер раз: если пришли на консультацию к хирургу, значит, дальше обязательно будет операция?

Консультация хирурга совершенно не означает, что человеку обязательно понадобится хирургическое лечение. Сначала нужно досконально разобраться в ситуации. Для меня важно объяснить пациенту все возможные варианты и обосновать, почему в его случае предлагается именно такая тактика. Когда человек понимает логику врача, неизвестности и страха становится меньше.

Получается, хороший врач сегодня должен быть не только диагностом, но и понятным собеседником?

Безусловно. Пациент имеет полное право понимать, что происходит с его здоровьем. Я считаю очень важным говорить доступным языком, не перегружать человека терминами и не создавать дополнительной тревоги. Нужно четко объяснить, что мы видим сейчас, что необходимо сделать и каков наш план. Понимание дает людям чувство контроля над ситуацией.

Для меня важно, чтобы человек выходил с полной ясностью. Он может прийти с десятком вопросов, сомнений и страхов. Я же хочу, чтобы после нашей встречи он точно знал, что происходит и что мы делаем дальше. И, конечно, чтобы он чувствовал: со своей проблемой он не остался один.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко

Стилист: Анастасия Попова