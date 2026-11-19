Насколько я знаю, по статистике около 80% родов случаются именно ночью. Что происходит в голове врача, когда приходится вставать на экстренный вызов?

Да, бывает тяжело, но это ровно до того момента, пока я не захожу в родильное отделение. Когда попадаю в это царство счастья, где люди получают долгожданного ребенка, которого иногда ждали целых 20 лет, все личные проблемы отпадают, как шелуха. Недавно у меня была пациентка, которая впервые родила в 48 лет, — это же потрясающе! И вот ты видишь маленькие глазенки, которые смотрят на тебя как на бога, и понимаешь: да, это моя любимая работа.

Насколько современное акушерство стало более сложным?

Роды — один из самых непрогнозируемых процессов, потому что осложнения могут возникнуть внезапно. И количество таких патологий, как, например, преэклампсия, стабильно во все века. Кроме того, сейчас есть тенденция к росту осложнений из-за более позднего возраста рождения детей.

Но прогресс в медицине колоссальный, и сегодня нам доступно множество средств и инструментов для помощи женщинам, которых не было раньше.

Вы в акушерстве 23 года. Как за это время чувство абсолютного счастья от рождения ребенка не притупилось?

Оно просто не может притупиться! Ведь рождается не просто человек, рождается душа. Ты становишься причастным к настоящему чуду, как бы банально это ни звучало. Многие говорят, что нужно относиться к пациентам строго, убирать эмоции, но я не могу: пациенты чувствуют эту частичку души.

Вы много лет работаете в команде Марка Аркадьевича Курцера. Чему научил вас ваш наставник?

О Марке Аркадьевиче можно говорить бесконечно — он великий врач, новатор и гениальный организатор. Он привносит в российскую медицину невероятные вещи: например, фетальная хирургия, когда ребенку, не извлекая из матки, оперируют порок спинного мозга через маленький разрез на матке в сроке 25 недель. И кроха продолжает дальше расти внутри мамы, а беременность пролонгируется.

Но главный его урок, который я транслирую команде: «Будь на шаг впереди проблемы». В акушерстве, как и в жизни, важнее предугадать и профилактировать проблему, чем бороться с ее последствиями.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Михаил Денисов

Стилист: Альбина Спиридонова

Прическа: Алена Пельменева (парикмахерская «Люди»)

Макияж: Валентина Реброва (парикмахерская «Люди»)

Фотостудия: «Импульс»

Брюки и жакет: Alberta Ferretti (все — Bosco Outlet)