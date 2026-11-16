Ольга Дегелева: «Антивозрастная медицина или медицина долголетия — это не про то, как добавить годы к жизни, а про то, как добавить жизнь к годам»

«Морщины — это последнее, что меня беспокоит»

Термин «антивозрастная медицина» часто путают с бьюти-маркетингом и борьбой с морщинами. Что на самом деле стоит за этим понятием с точки зрения эндокринолога и гинеколога?

Если честно, меня немного огорчает, что слово «антивозрастной» прочно прилипло к кремам. Для меня это про другое: антивозрастная медицина или медицина долголетия — это не про то, как добавить годы к жизни, а про то, как добавить жизнь к годам! Про то, как можно дольше оставаться человеку сильным, энергичным, с ясной головой и желанием жить. Как эндокринолог, я смотрю на гормоны, обмен веществ, мышцы, кости, сосуды, сон. Морщины — это последнее, что меня беспокоит. Гораздо важнее скрытое воспаление, которое тихо копится годами, или остеопороз, о котором узнают только после перелома.

Но цифра в паспорте сегодня все чаще врет. Раз уж мы заговорили о возрасте: что в человеческом организме на самом деле показывает, стареет человек или нет?

Врет, и еще как. Паспорт говорит, сколько лет мы прожили, но не то, как именно. Ко мне приходят тридцатилетние девушки, абсолютно без энергии, со сниженной мышечной массой, все в тревоге, а в противовес им — шестидесятилетние с горящими глазами и планами на жизнь! Настоящий возраст видно по мышечной массе и силе, выносливости и, самое главное, по уровню энергии! Мы часто говорим, что важно заниматься спортом, но если человек истощен и у него нет жизненных ресурсов просто для того, чтобы встать с постели, о каком спорте мы тут можем говорить?

Кстати, есть простой тест, который я люблю предлагать пациенткам: сядьте на пол и встаньте без помощи рук. Исследования показывают, что эта способность связана с продолжительностью жизни, потому что в одном движении проверяются сила, гибкость и баланс. Добавьте сюда еще два вопроса к себе: легко ли вы поднимаетесь по лестнице и с каким настроением просыпаетесь.

Вы оцениваете человека системно и ищете скрытые сбои задолго до того, как они проявят себя. Чем концептуально отличаются такие эксклюзивные протоколы управления возрастом в IBC от того, что принято называть «стандартным чекапом»?

Стандартный чекап — это фотография: сдали анализы, посмотрели на «норма или не норма» и разошлись. Сейчас медицину пытаются как будто упростить, сделать шаблонной, но мы все разные. Не бывает одинаковых людей, если только это не близнецы, поэтому подход к каждому должен быть индивидуальный. Мы смотрим на человека в динамике, ориентируемся не на границы нормы, а на оптимальные значения. Подключаем генетику, собираем гормоны, метаболизм, питание, сон и нагрузки в одну картину и идем по плану с контрольными точками. В IBC на это есть время и команда. А моя суперсила — умение видеть человека целиком: не отдельно матку, щитовидку и надпочечники, а человека с его жизнью, работой, детьми и усталостью.