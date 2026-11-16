Ольга Дегелева: «Антивозрастная медицина или медицина долголетия — это не про то, как добавить годы к жизни, а про то, как добавить жизнь к годам»

Легко ли быть молодым? Ольга Дегелева, руководитель амбулаторного отделения, специалист в области интегративной, превентивной и антивозрастной медицины Международной Био Клиники IBC раскладывает по полочкам, чем эксклюзивные протоколы управления возрастом отличаются от шаблонных чекапов и какая простая привычка увеличивает продолжительность жизни на 15%. Напоминаем: цифра в паспорте нагло врет.
«Морщины — это последнее, что меня беспокоит»
Термин «антивозрастная медицина» часто путают с бьюти-маркетингом и борьбой с морщинами. Что на самом деле стоит за этим понятием с точки зрения эндокринолога и гинеколога?
Если честно, меня немного огорчает, что слово «антивозрастной» прочно прилипло к кремам. Для меня это про другое: антивозрастная медицина или медицина долголетия — это не про то, как добавить годы к жизни, а про то, как добавить жизнь к годам! Про то, как можно дольше оставаться человеку сильным, энергичным, с ясной головой и желанием жить. Как эндокринолог, я смотрю на гормоны, обмен веществ, мышцы, кости, сосуды, сон. Морщины — это последнее, что меня беспокоит. Гораздо важнее скрытое воспаление, которое тихо копится годами, или остеопороз, о котором узнают только после перелома.
Но цифра в паспорте сегодня все чаще врет. Раз уж мы заговорили о возрасте: что в человеческом организме на самом деле показывает, стареет человек или нет?
Врет, и еще как. Паспорт говорит, сколько лет мы прожили, но не то, как именно. Ко мне приходят тридцатилетние девушки, абсолютно без энергии, со сниженной мышечной массой, все в тревоге, а в противовес им — шестидесятилетние с горящими глазами и планами на жизнь! Настоящий возраст видно по мышечной массе и силе, выносливости и, самое главное, по уровню энергии! Мы часто говорим, что важно заниматься спортом, но если человек истощен и у него нет жизненных ресурсов просто для того, чтобы встать с постели, о каком спорте мы тут можем говорить?
Кстати, есть простой тест, который я люблю предлагать пациенткам: сядьте на пол и встаньте без помощи рук. Исследования показывают, что эта способность связана с продолжительностью жизни, потому что в одном движении проверяются сила, гибкость и баланс. Добавьте сюда еще два вопроса к себе: легко ли вы поднимаетесь по лестнице и с каким настроением просыпаетесь.
Вы оцениваете человека системно и ищете скрытые сбои задолго до того, как они проявят себя. Чем концептуально отличаются такие эксклюзивные протоколы управления возрастом в IBC от того, что принято называть «стандартным чекапом»?
Стандартный чекап — это фотография: сдали анализы, посмотрели на «норма или не норма» и разошлись. Сейчас медицину пытаются как будто упростить, сделать шаблонной, но мы все разные. Не бывает одинаковых людей, если только это не близнецы, поэтому подход к каждому должен быть индивидуальный. Мы смотрим на человека в динамике, ориентируемся не на границы нормы, а на оптимальные значения. Подключаем генетику, собираем гормоны, метаболизм, питание, сон и нагрузки в одну картину и идем по плану с контрольными точками. В IBC на это есть время и команда. А моя суперсила — умение видеть человека целиком: не отдельно матку, щитовидку и надпочечники, а человека с его жизнью, работой, детьми и усталостью.
«Кортизол сам по себе не злодей — без него мы бы не выжили»
Переходя от диагностики к коррекции: сегодня многие пытаются поддержать ресурс самостоятельно. Горсти БАДов для поддержания вечной молодости — это стрем или норм?
Горсть таблеток «на всякий случай» — однозначно стрем. Сейчас очень много хайпа и разговоров вокруг БАД. Люди видят в них зло, но при этом продолжают есть чипсы, колбасы, кормить детей чупа-чупсами с раннего возраста. Я назначаю добавки только тогда, когда вижу дефицит в анализах. Но, к примеру, витамин D показан детям с рождения, а железо каждой менструирующей женщине стоит пропивать в течение месяца раз в год для профилактики анемии. Я за осознанный подход, без перехода границ разумного! Моя маленькая профессиональная радость — когда после приема баночек на кухне у пациентки становится меньше, а самочувствие — лучше.
И все же главный ежедневный удар по нашему организму наносит не отсутствие витаминов, а стресс. Хронический кортизол — наш главный враг?
Кортизол сам по себе не злодей — без него мы бы не выжили. Проблема в стрессе, который не заканчивается. Когда кортизол высокий месяцами, сбивается цикл, портится сон, тянет на сладкое, жир уходит в живот, мышцы тают, растет инсулинорезистентность. Так что да, хронический стресс ускоряет старение. Совет «не нервничайте» не работает, я его не даю. Работают сон как приоритет, движение, короткие паузы в течение дня, помощь психотерапевта и коррекция гормональных нарушений, если они есть.
Тема климакса долгое время была сродни табу. Меняется ли что-то сегодня?
Меняется, но не так, как хотелось бы. У многих остаются страхи, сомнения, опасения. Но есть и хорошие новости: все-таки женщин, которые выбирают активное долголетие с поддержкой гормональной терапии, становится больше. Женщины больше не хотят слышать «Терпите, это возраст». Выросла информированность, а научные данные последних лет изменили отношение к менопаузальной гормональной терапии: если подобрать ее правильно и начать вовремя, для большинства женщин польза превышает риски.
Как член EMAS я вижу, что мировое врачебное сообщество говорит об этом открыто. А пациентки часто спрашивают меня: «Почему мне никто раньше не сказал?» Климакс — это не финал, а новый этап, и прожить его можно ярко.
«Женщина, которая знает о своих рисках и работает с ними, часто в лучшей позиции, чем та, у которой «хорошие гены», но нет никакой заботы о себе»
Можно ли переписать сценарий генетических предрасположенностей?
Есть известная фраза: гены заряжают пистолет, а образ жизни нажимает на курок. Наследственность — это предрасположенность, а не приговор. Если у мамы был диабет или ранний остеопороз, это не повод опускать руки, а повод начать наблюдение раньше и действовать точечно. Женщина, которая знает о своих рисках и работает с ними, часто в лучшей позиции, чем та, у которой «хорошие гены», но нет никакой заботы о себе.
Назовите одну привычку, которая действительно способна продлить жизнь!
Главная привычка для долголетия — мыслить позитивно. Голова управляет телом: постоянная тревога держит организм в стрессе, от этого растут кортизол, давление и воспаление, страдают сон и гормоны. Есть очень хорошие исследования, которые подтверждают, что оптимисты в среднем живут на 11–15% дольше. Позитивному мышлению можно научиться, как тренируют мышцы: каждый вечер записывайте три хороших события за день. Когда меняются мысли, меняются и привычки, а с ними и здоровье.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Макияж: Валентина Реброва («Люди»)
Прическа: Мария Коротченко («Люди»)
Платье: YULIAWAVE, жакет: ALINE (все — VIPAVENUE)
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