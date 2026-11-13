Сергей Пушков: «Скажу три слова: «Не бойтесь. Разберемся». Сегодня хирургия грыж — это не то, чего стоит бояться годами»

Взять и предложить руководству гигантского госпиталя создать профильный Центр лечения грыж — смелый (но такой важный!) шаг. С чего начался этот проект?

С понимания, что хирургия грыж — это давно не просто «одна из операций» в общем отделении, а отдельное направление, требующее высокой специализации. Если у нас есть большой госпиталь, сильная команда и поток пациентов со сложными, рецидивными случаями, логично было объединить этот потенциал в одном месте. За нашей идеей стояла вполне конкретная задача — повысить качество лечения, внедрить современные технологии и накапливать опыт.

Лечение грыж живота долго воспринималось как грубый ремонт: вскрыли, зашили сеткой, оставили рубец. В чем суть вашего подхода?

В том, что мы восстанавливаем нормальную анатомию передней брюшной стенки. Важно понять, почему возникла грыжа, оценить индивидуальные особенности и выбрать малотравматичный способ. В нашем арсенале — малоинвазивные лапароскопические технологии, позволяющие оперировать через микропроколы, минимизировать травму тканей и добиваться отличного косметического результата. Мы выбираем оптимальный способ пластики индивидуально. Наша задача — чтобы грыжа никогда не вернулась, а человек восстановился максимально легко.

Раньше такая операция выбивала из привычной жизни на месяцы. Сколько времени нужно вашим пациентам, чтобы вернуться к активности?

Сегодня ситуация кардинально изменилась. После малоинвазивных вмешательств многие пациенты начинают ходить уже в день операции, а домой отправляются на следующие сутки. К обычной повседневной жизни люди возвращаются за несколько дней. Но важно не давать шаблонных обещаний: все зависит от размера грыжи и объема пластики. Легкие движения разрешены сразу, а к интенсивным нагрузкам мы возвращаем постепенно.

Как успокоить пациента, который годами терпит дискомфорт из-за страха наркоза?

Скажу три слова: «Не бойтесь. Разберемся». Сегодня хирургия грыж — это не то, чего стоит бояться годами. Мы подбираем безопасную анестезию и щадящую технику, заранее проговаривая каждый шаг. Задача врача — снять этот страх и предложить наиболее безопасную тактику.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Михаил Денисов

Стилист: Анастасия Попова

Фотостудия: Импульс

Рубашка и брюки: LARDINI, кардиган: ETRO (все — Bosco Outlet)