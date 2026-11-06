Евгений Брега: «Я рад, что мы уходим от авторитарной медицины: мы рожаем не каждый вторник, и этот день заслуживает бережного отношения»

Полгода назад у вас родился второй сын. Каково это — ночью принимать сложные роды, а утром быть включенным отцом?

У нас акушерство — дело семейное: бабушка, папа, теперь я и моя жена. Шансов на спокойное отношение к звонкам в три часа ночи с детства было немного. Я люблю работу, жену и обоих сыновей, хотя после ночи в госпитале тоже хочу спать: секретную батарейку вместе с дипломом не выдавали.

Дома у нас порой открывается филиал ординаторской: мы с удовольствием обсуждаем клинические случаи, советуемся, даем друг другу второе мнение. Только здесь можно в любой момент обнять любимого коллегу. Мы с женой — команда. Эта взаимная поддержка и разделение забот помогают не выгорать. Мы умеем вместе и работать, и жить.

Сегодня тренды на «мягкие роды», роды в воду и сопровождение доул захватили будущих мам. Где для вас проходит граница между естественной красотой процесса и рисками?

Мой внутренний перфекционист прекрасно переносит приглушенный свет, музыку и доулу. Гораздо хуже он переносит ситуацию, когда женщину никто не слушает. Я рад, что мы уходим от авторитарной медицины: мы рожаем не каждый вторник, и этот день заслуживает бережного отношения.

Российские клинические рекомендации и международные протоколы поддерживают комфорт, выбор положения и сопровождение в родах. Доказательная медицина как раз помогает оценить, кому подходят вода и вертикальные позы, а кому безопаснее плановое кесарево сечение. В «Мать и дитя» я могу давать родам время: они не обязаны заканчиваться к концу моей смены. Хороший врач умеет и действовать, и ждать.

А «мягкое кесарево» — каприз или стандарт будущего?

Женщина девять месяцев ждала встречи с ребенком, и даже если у нее кесарево сечение, желание обнять его сразу после рождения абсолютно понятно. Если состояние мамы и малыша позволяет, ребенок появляется постепенно, с бережной помощью хирурга. Мы направляем дыхание женщины, все объясняем, не торопимся пережимать пуповину, организуем контакт «кожа к коже» и помогаем с первым прикладыванием к груди. В операционной женщина тоже рожает своего ребенка. Для нас это рабочий день, а для нее — встреча на всю жизнь.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко, брюки BERWICH, поло CUDGI, пальто STILE LATINO (все - VIPAVENUE)