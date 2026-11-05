Найля Ратушная: «Я всегда начинаю эстетику с детального обследования здоровья молочной железы: для меня красота и здоровье неделимы»

Пластический хирург, который начинает прием с проверки на онкологию, — Найля Ратушная — тот самый пример, когда роль онколога-маммолога встречается с эстетикой. Обсудили с врачом Международной Био Клиники IBC, почему словосочетание «сделать грудь» — это прежде всего про здоровье, как мужской прагматизм меняет рынок эстетики и почему невидимая пластика сегодня ценится выше любых (сиюминутных!) трендов.
«Государственная больница научила думать быстро и отвечать за результат целиком. Здесь не спрячешься за сервисом»
Насколько мы знаем, на старте карьеры вы работали в государственной больнице, отказавшись от частной медицины. Чему научила эта школа?
Тогда мне казалось, что частная медицина — это про комфорт, а не про ремесло. А я хотела настоящей школы: дежурств, сложных пациентов, решений здесь и сейчас, когда рядом нет идеального оборудования, но есть ты и твои руки. Государственная больница научила думать быстро и отвечать за результат целиком. Здесь не спрячешься за сервисом. Именно там я привыкла работать с анатомией на глубоком уровне, а это сегодня и есть основа всех моих операций.
Сегодня же вы совмещаете две роли, которые на первый взгляд могут показаться полярными: онколог-маммолог и пластический хирург. Были ли в вашей практике моменты, когда пациентка приходила за «увеличением груди», а вы вовремя замечали онкологию?
Было, и не раз, когда женщина приходила за формой, а уходила с диагнозом, который мог ждать годами... Я всегда начинаю эстетику с детального обследования здоровья молочной железы: для меня красота и здоровье неделимы. Тем более сегодня в моей практике есть все необходимые инструменты для комплексного решения и эстетических, и чисто медицинских задач.
Это касается как молочной железы, так и реконструктивных операций на брюшной стенке, когда необходимо не просто создать красивый живот, но и восстановить анатомию: скорректировать грыжи, устранить расхождение мышц, исправить рубцово-спаечный процесс после ранее перенесенных операций и травм.
«Если приносят чужое лицо и хотят его «примерить» — это не моя работа. Или когда в 60 лет хотят выглядеть на 20... Я так не умею»
Тела без единой «жиринки» — стандарты, от которых (и мы в это верим!) все уже устали. Как часто вы отказываете пациентам, которые приносят чересчур идеальные референсы?
В этом плане мне повезло: мои пациенты в основной своей массе — очень адекватные и осознанные люди, которые точно знают, чего хотят. Но изредка все-таки приходится сталкиваться с нереалистичными запросами. Я всегда спрашиваю: «Чего вы на самом деле хотите?» Если приносят чужое лицо и хотят его «примерить» — это не моя работа. Или когда в 60 лет хотят выглядеть на 20... Я так не умею.
Зато умею и активно применяю в практике глубокие диссекционные подтяжки лица в авторских модификациях. В ходе таких операций мы не меняем черты лица, а работаем с его глубокими анатомическими структурами. Это дает очень стойкий и естественный результат лифтинга без эффекта «перетянутости». Моя задача — сделать так, чтобы пациенты в зеркале всегда узнавали себя (отдохнувшими и свежими!).
Мы вроде бы учимся принимать себя любыми. Почему при этом спрос на пластику все равно растет?
Потому что принятие себя и желание что-то изменить в лучшую сторону — это не противоречие. Принятие себя — не отказ от перемен, а точка, из которой они становятся возможны. Только принимая себя, человек начинает понимать, что именно он хочет поправить. Рост спроса говорит не о том, что люди стали себя меньше любить, а о том, что они перестали терпеть и делать вид, что их все устраивает. Честно признать: «Мне это мешает, и я хочу это изменить» — это зрелость, а не слабость.
Главный парадокс в том, что раньше пластику часто делали, чтобы «спрятаться» от себя. Сегодня все чаще приходят, чтобы к себе вернуться. Убрать то, что мешает узнавать свое отражение, — это не погоня за чужим стандартом, а желание жить в согласии со своим телом.
А мужчины — с какими запросами они сегодня приходят к вам?
Раньше мужчины шли к пластическому хирургу неохотно — будто признавали слабость. Сегодня все меняется. И запросы у них, как правило, конкретнее женских: они редко ходят вокруг да около, сразу называют то, что не нравится, и хотят решения.
Чаще всего это верхняя треть лица. Человек просто устал выглядеть уставшим, хотя высыпается и полон сил. Мешки под глазами, нависшее веко — это то, что выдает возраст выразительнее всего. Второе — грудь. После резких скачков веса или на фоне гормональной терапии могут возникать проблемы, связанные с гинекомастией.
И третье — контуры тела (живот и бока). Здесь я честна: если дело только в лишнем весе — это не ко мне, сначала нужны питание и нагрузки. Но когда вес в норме, а форма не возвращается — это уже вопрос структуры, и тогда хирургия уместна.
«Самая дорогая работа — та, где остался результат, а не «след хирурга»
В 2026 году блефаропластику делают едва ли не в 25 лет. Где минимальный предел?
Я оперирую пациентов с 18 лет. Предел не в годах, а в показаниях. Бывает наследственная особенность, когда веки анатомически мешают и человек выглядит сонным или хронически отекшим. Тогда это вопрос целесообразности. Я не ориентируюсь на возраст, если вижу, что человек пришел не за трендом, а за собой.
Многие думают, что абдоминопластика — это просто «убрать живот вместо спортзала». Что бы вы ответили на это?
Отвечу, что усилия далеко не всегда решают все. Диастаз или избыток кожи после беременностей спортзалом не убрать — это вопрос анатомии, а не лени. Мое отдельное направление — реконструктивная абдоминопластика, когда задача — не просто убрать лишнее, а восстановить структуру передней брюшной стенки. Липосакция же — это не про цифры на весах, а про форму.
Что сегодня считается главным признаком дорогой и качественной пластики?
То, что ее не видно. Когда смотришь на человека и думаешь: «Что-то изменилось, он отлично выглядит, но что именно — не пойму». Самая дорогая работа — та, где остался результат, а не «след хирурга». В глубоких подтяжках лица или в реконструкции тела принцип один: работать так, чтобы об операции говорил не шов, а общая гармония.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
Макияж: Валентина Реброва (парикмахерская «Люди»)
Укладка: Диана Чкадуа (парикмахерская «Люди»)
Фотостудия: «Импульс»
Платье: OLOLOL (VIPAVENUE)
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