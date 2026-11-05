Найля Ратушная: «Я всегда начинаю эстетику с детального обследования здоровья молочной железы: для меня красота и здоровье неделимы»

Тела без единой «жиринки» — стандарты, от которых (и мы в это верим!) все уже устали. Как часто вы отказываете пациентам, которые приносят чересчур идеальные референсы?

В этом плане мне повезло: мои пациенты в основной своей массе — очень адекватные и осознанные люди, которые точно знают, чего хотят. Но изредка все-таки приходится сталкиваться с нереалистичными запросами. Я всегда спрашиваю: «Чего вы на самом деле хотите?» Если приносят чужое лицо и хотят его «примерить» — это не моя работа. Или когда в 60 лет хотят выглядеть на 20... Я так не умею.

Зато умею и активно применяю в практике глубокие диссекционные подтяжки лица в авторских модификациях. В ходе таких операций мы не меняем черты лица, а работаем с его глубокими анатомическими структурами. Это дает очень стойкий и естественный результат лифтинга без эффекта «перетянутости». Моя задача — сделать так, чтобы пациенты в зеркале всегда узнавали себя (отдохнувшими и свежими!).

Мы вроде бы учимся принимать себя любыми. Почему при этом спрос на пластику все равно растет?

Потому что принятие себя и желание что-то изменить в лучшую сторону — это не противоречие. Принятие себя — не отказ от перемен, а точка, из которой они становятся возможны. Только принимая себя, человек начинает понимать, что именно он хочет поправить. Рост спроса говорит не о том, что люди стали себя меньше любить, а о том, что они перестали терпеть и делать вид, что их все устраивает. Честно признать: «Мне это мешает, и я хочу это изменить» — это зрелость, а не слабость.

Главный парадокс в том, что раньше пластику часто делали, чтобы «спрятаться» от себя. Сегодня все чаще приходят, чтобы к себе вернуться. Убрать то, что мешает узнавать свое отражение, — это не погоня за чужим стандартом, а желание жить в согласии со своим телом.

А мужчины — с какими запросами они сегодня приходят к вам?

Раньше мужчины шли к пластическому хирургу неохотно — будто признавали слабость. Сегодня все меняется. И запросы у них, как правило, конкретнее женских: они редко ходят вокруг да около, сразу называют то, что не нравится, и хотят решения.

Чаще всего это верхняя треть лица. Человек просто устал выглядеть уставшим, хотя высыпается и полон сил. Мешки под глазами, нависшее веко — это то, что выдает возраст выразительнее всего. Второе — грудь. После резких скачков веса или на фоне гормональной терапии могут возникать проблемы, связанные с гинекомастией.

И третье — контуры тела (живот и бока). Здесь я честна: если дело только в лишнем весе — это не ко мне, сначала нужны питание и нагрузки. Но когда вес в норме, а форма не возвращается — это уже вопрос структуры, и тогда хирургия уместна.