Почему в три часа дня на работе вас клонит в сон (и дело совсем не в обеде!): разгадываем секреты продуктивности вместе с Татьяной Лариной из fun(c)

Чем fun(c) в плане комфорта и отношения к здоровью отличается от классического офиса?

Мы привыкли воспринимать рабочее место банально: стол, кресло, компьютер. Но на самом деле человек в течение дня взаимодействует с десятками факторов: светом, температурой, уровнем шума, качеством воздуха, эргономикой мебели и даже визуальным фоном. Все это напрямую влияет на самочувствие и способность концентрироваться.

Классический офис часто проектируют с точки зрения эффективной рассадки: сколько столов получится вместить на квадратный метр. В fun(c) нам важен другой вопрос: как человек будет чувствовать себя в этом пространстве через четыре, шесть или восемь часов?

Поэтому мы рассматриваем комфорт как часть рабочей инфраструктуры. Человеку должно быть удобно не только сидеть перед монитором, но и переключаться между задачами, проводить встречи, созваниваться и отдыхать. Если дома или в кафе приходится самостоятельно бороться с бытовым шумом, светом и духотой, то в профессиональном пространстве эти вопросы уже решены. Здоровая рабочая среда для нас — не роскошь, а ежедневная забота о снижении нагрузки на организм.

В три часа дня в обычном офисе половина сотрудников впадает в сон и грешит на обед, хотя дело вовсе не в нем. Как система климата в fun(c) борется с этим?

История с «поспать после обеда» действительно часто связана вовсе не с едой. В плохо проветриваемом помещении постепенно растет концентрация углекислого газа. Человек может не ощущать духоту напрямую, но ему становится тяжелее думать, появляется апатия, и кажется, что просто «закончились силы».

Особенно коварно то, что это происходит постепенно: к середине дня организм просто реагирует на накопившийся дискомфорт. Поэтому хороший микроклимат — это гораздо больше, чем обычный кондиционер на +22 °C. Кондиционер просто охлаждает воздух, но не обновляет его. В fun(c) мы уделяем особое внимание приточной вентиляции, чтобы воздух в течение всего дня оставался свежим. Чистый воздух в офисе — такая же базовая часть рабочего места, как быстрый интернет или удобный стул.

Мерцающий офисный свет — пытка для нервной системы. Как устроено освещение в fun(c)?

Свет — отличный пример того, как среда воздействует на человека незаметно. Если освещение слишком резкое, холодное или бликует на мониторе, человек быстро устает, начинает щуриться и отвлекаться, даже не понимая истинной причины.

Мы проектируем свет с точки зрения нагрузки на зрение при многочасовой работе за экраном. Важны баланс естественного и искусственного освещения, его равномерность и отсутствие раздражающих факторов. Нам близок парадокс: хороший свет — тот, который вы практически не замечаете, он не должен напоминать о себе. В fun(c) придерживаемся принципа: ничто не должно мешать человеку работать.

Фокус внимания сегодня — дорогой ресурс. Как обеспечивается шумоизоляция в fun(c)?

В офисе шум опасен не столько громкостью, сколько непредсказуемостью: когда кто-то рядом обсуждают отпуск или отвечает на звонок, мозгу приходится постоянно переключаться. Из-за таких мелких отвлечений дорогой ресурс внимания сгорает очень быстро.

В fun(c) мы четко разделяем сценарии использования пространства. Для переговоров, звонков и ярких обсуждений предусмотрены отдельные изолированные помещения, а в базовых рабочих зонах общий фон не отвлекает. При этом мы не превращаем коворкинг в библиотеку: пространству нужна жизнь. Наша задача — акустический баланс и возможность выбора. Нужно сосредоточиться — идешь в тихую зону, нужен созвон — используешь отдельную зум-кабину. Это не борьба с шумом, а правильная организация его источников.

Сегодня популярен тренд на работу стоя и столы-трансформеры. Это реальный лайфхак для здоровья или просто мода?

Работа стоя — не магическая таблетка от последствий сидячего образа жизни. Главная проблема — длительная статичность, когда сел утром за ноутбук и вспомнил про тело только вечером.

Гораздо полезнее концепция динамического рабочего дня, когда человек регулярно меняет положение тела, встает, разминается и меняет локации. Столы с регулировкой высоты в fun(c) — это удобный инструмент выбора, а не принуждение. Современный офис должен уходить от догмы «сидите на одном месте с девяти до шести». Хорошее пространство позволяет двигаться вместе с рабочим процессом.