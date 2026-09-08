Без стыда и одиночества: Дарья Баранова о том, как Международная Био Клиника IBC меняет подход к РАС и задержкам развития у детей

Один на один

Мечты о счастливом родительстве иногда омрачаются жесткими вердиктами: «Задержка развития», «Подозрение на РАС». Тысячи семей сталкиваются с ситуацией, о которой долгое время не принято было говорить публично: ребенок развивается не так, как сверстники — позже начинает говорить, не может повторить простые действия, впадает в истерики, а причину этого никто не понимает. Многие родители годами скрывают это от соседей, знакомых и даже от близких родственников, потому что страшно встретить непонимание и отвержение.

Говорить открыто

За последние годы значительно увеличилось количество детей с диагнозом «аутизм», но и вариантов работы с ними стало значительно больше, чем те же пять лет назад. РАС — это медицинский диагноз, который успешно корректируется. Своевременный комплексный подход позволяет детям с задержками развития улучшить когнитивные и речевые показатели, а в некоторых случаях — достичь возрастной нормы.

Задержки развития встречаются у 8–10% детей дошкольного возраста. Это значит, что в каждом дворе и детсадовской группе есть ребенок, которому нужна поддержка. Чем раньше мы начнем говорить об этом открыто, тем быстрее снимем груз стыда с родителей и дадим детям шанс на полноценное развитие.

Глубокий поиск

В Международной Био Клинике IBC мы ищем причину отставания в развитии с самых основ: проводим комплексную диагностику метаболического статуса ребенка и воздействуем на истоки проблемы, а не просто сглаживаем симптомы.

Помимо интегративного подхода, в наших руках есть передовые биотехнологии — клеточная и экзосомальная терапия. Традиционная медицина предлагает симптоматическое лечение: корректирующие препараты, логопедию, реабилитацию. Это работает, но не всегда дает кардинальный сдвиг. Клеточные технологии — это принципиально иной подход, направленный на восстановление самих поврежденных структур нервной системы.

«Перезагрузка» мозга

В чем суть подхода? Клетки обладают высоким регенеративным потенциалом: они находят поврежденные ткани и запускают их восстановление. Попадая в организм ребенка, они стимулируют образование новых нейронных связей, улучшают проводимость импульсов и активизируют «молчащие» зоны мозга.

С 2016 года мы исследуем клеточные технологии в реабилитации детей с ДЦП и РАС. Также у нас есть успешный опыт применения клеточной терапии у пациентов с генетическими синдромами Дауна и Кабуки, которые проявляются задержкой развития и судорогами.

Инфузия клеток пуповинной крови и мезенхимальных клеток пупочного канатика заняла у данных пациентов ключевое место. Результат: значимый прогресс в психо-речевом и моторном развитии, положительная динамика лабораторных и функциональных показателей.

Путь без иллюзий (но с реальным результатом!)

Важно понимать, что клеточная терапия — часть комплексной программы, включающей работу с логопедом, дефектологом и психологом. Но именно она становится «толчком», запускающим механизмы самоисцеления.

Мы не предлагаем чудо-таблетку. Мы предлагаем изменить течение болезни и помочь ребенку выйти на новый уровень развития. Честно и без иллюзий. Дети с задержками развития — не «не такие», они просто идут по своему пути. Наша задача — сделать его комфортным и результативным. И начинается он с одного шага: перестать стесняться и начать действовать.