Звонок для родителей! Елена Иванова из МКС о том, как пройти полный детский медосмотр перед школой и садиком всего за два дня

Медосмотр для детского сада и школы — это ежегодный квест, в котором участники выигрывают не приз, а право выдохнуть. Елена Иванова, врач-педиатр Многопрофильной Семейной Клиники МКС со стажем работы 21 год, рассказала, почему такой осмотр — история вовсе не «для галочки», как пройти всех врачей за два дня и остаться со своим ребенком настоящей суперкомандой (по-взрослому и без слез!).
Начнем с главного: зачем нужен медосмотр?
Сад и школа — это не только новые друзья, но и новые вирусы, другая нагрузка, ранние подъемы и стресс. Организм может справляться с этим по-разному. Наша задача — заранее проверить, готов ли ребенок к повышенным нагрузкам.
Действительно ли пройти всех специалистов можно всего за два дня?
В МКС мы собрали всех ключевых детских докторов в одном месте: педиатра, хирурга, травматолога, ЛОРа, невролога, офтальмолога, уролога и гинеколога (плюс анализы и ЭКГ!). Семья приходит в клинику — и мы спокойно ведем ребенка по маршруту. С нами диагностика проходит без слез и стресса: обследования (ОАМ, кал, ЭКГ) проходят в максимально дружелюбной атмосфере. И никаких контактов с заболевшими детьми в очередях.
Справка за 15 минут без ребенка: почему эта «экономия» времени перед 1 сентября — опасная ловушка?
В таком формате пропускается огромное количество скрытых заболеваний. Приходя за формальной бумажкой, родители даже не задумываются, что за лето у ребенка могло снизиться зрение или что без свежей ЭКГ можно пропустить функциональные нарушения в работе сердца — а значит, привычная физическая нагрузка в школе ему уже противопоказана.
Медосмотры нужно проходить регулярно. Функциональное состояние сердца оценивается только по электрокардиограмме. Очень часто родители приходят со словами «У нас все хорошо!», а во время обследования мы выявляем патологии, которые протекают абсолютно бессимптомно и не вызывают никаких жалоб ни у ребенка, ни у взрослых.
Из вашей практики: с какими неприятными «сюрпризами» сталкиваются родители в середине учебного года после формального осмотра?
Когда начинаются нагрузки — школа и множество секций, — всплывают первые проблемы: частые головные боли и быстрая утомляемость. Родители обычно думают, что ребенок просто капризничает и не хочет заниматься.
Другой частый пример — ухудшение зрения. Ребенка сажают за дальнюю парту, он не видит доску и начинает делать ошибки при переписывании. Взрослые ругают его за невнимательность, хотя причина кроется не в характере, а в развивающейся патологии.
Часто ли причина плохой успеваемости и рассеянности школьника кроется не в характере, а в плохом самочувствии?
Да, такое происходит нередко. В подростковом возрасте частая причина — вегетососудистая дистония. А у первоклашек, которые еще не умеют правильно формулировать свои жалобы, за «ленью» и «нежеланием учиться» часто стоят невыявленные неврологические проблемы.
«Неделя в саду — две недели дома» — знакомая история для многих семей. Правда ли, что бесконечные осенние и зимние болезни — это не просто «слабый иммунитет», а следствие недообследованности?
Абсолютно. Родители списывают все на «слабый иммунитет» и начинают давать ребенку иммуностимуляторы без назначения врача. А на деле причиной частых насморков и недомоганий может быть невыявленная аллергия. Как только мы находим истинную причину и подбираем правильную терапию, ребенок спокойно продолжает ходить в сад наравне со сверстниками.
Когда приходить на осмотр, чтобы все успеть?
В идеале не откладывать визит на последний момент, потому что именно в конце августа начинается «ежегодный штурм» клиники. Мы даем возможность сделать все за два дня, получить официальную карту со всеми печатями — ее примут в любых детских садах и школах. Так что подарите себе спокойствие, а ребенку — здоровый старт.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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