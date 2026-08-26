Звонок для родителей! Елена Иванова из МКС о том, как пройти полный детский медосмотр перед школой и садиком всего за два дня

Начнем с главного: зачем нужен медосмотр?

Сад и школа — это не только новые друзья, но и новые вирусы, другая нагрузка, ранние подъемы и стресс. Организм может справляться с этим по-разному. Наша задача — заранее проверить, готов ли ребенок к повышенным нагрузкам.

Действительно ли пройти всех специалистов можно всего за два дня?

В МКС мы собрали всех ключевых детских докторов в одном месте: педиатра, хирурга, травматолога, ЛОРа, невролога, офтальмолога, уролога и гинеколога (плюс анализы и ЭКГ!). Семья приходит в клинику — и мы спокойно ведем ребенка по маршруту. С нами диагностика проходит без слез и стресса: обследования (ОАМ, кал, ЭКГ) проходят в максимально дружелюбной атмосфере. И никаких контактов с заболевшими детьми в очередях.

Справка за 15 минут без ребенка: почему эта «экономия» времени перед 1 сентября — опасная ловушка?

В таком формате пропускается огромное количество скрытых заболеваний. Приходя за формальной бумажкой, родители даже не задумываются, что за лето у ребенка могло снизиться зрение или что без свежей ЭКГ можно пропустить функциональные нарушения в работе сердца — а значит, привычная физическая нагрузка в школе ему уже противопоказана.

Медосмотры нужно проходить регулярно. Функциональное состояние сердца оценивается только по электрокардиограмме. Очень часто родители приходят со словами «У нас все хорошо!», а во время обследования мы выявляем патологии, которые протекают абсолютно бессимптомно и не вызывают никаких жалоб ни у ребенка, ни у взрослых.

Из вашей практики: с какими неприятными «сюрпризами» сталкиваются родители в середине учебного года после формального осмотра?

Когда начинаются нагрузки — школа и множество секций, — всплывают первые проблемы: частые головные боли и быстрая утомляемость. Родители обычно думают, что ребенок просто капризничает и не хочет заниматься.

Другой частый пример — ухудшение зрения. Ребенка сажают за дальнюю парту, он не видит доску и начинает делать ошибки при переписывании. Взрослые ругают его за невнимательность, хотя причина кроется не в характере, а в развивающейся патологии.