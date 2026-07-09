Ирина Быстракова: «Для меня действительно важно, чтобы география не была помехой качественной помощи»

Часто ли к вам приезжают пациенты из других городов?

Да, и это становится заметной тенденцией! Ко мне приезжают пациентки не только из городов Самарской области — Тольятти, Сызрани и Чапаевска, но и из Уфы, Казани, Екатеринбурга, Москвы и городов Урала. Некоторые отправляются в отпуск из других стран и записываются на прием в клинику. В среднем я принимаю пять-десять иногородних пациентов в неделю. И для меня действительно важно, чтобы география не была помехой качественной помощи.

Удобно, что у наших пациентов есть возможность приехать в клинику на два-три часа и за это время побывать на осмотре, пройти УЗИ экспертного класса, подобрать индивидуальный план дальнейшей работы и провести процедуры!

С какими самыми частыми запросами обращаются иногородние?

Как правило, они приезжают с запросами, которые требуют специализации или второго мнения. Первое, с чем обращаются, — это гормональный дисбаланс и его последствия: ко мне часто приезжают женщины с нарушениями цикла, ановуляцией, гиперандрогенией (повышенными мужскими гормонами) и подозрением на синдром поликистозных яичников. Второе — это эндометриоз и хроническая тазовая боль, которая возникает при половом контакте (и ее часто списывают на «особенности организма»!). А третье — эстетическая и функциональная гинекология, а также послеродовая реабилитация. Пациенты приезжают с жалобами на сухость и дискомфорт в интимных зонах, сниженное либидо и недержание мочи. Согласитесь, это очень личные темы, и пациенты ищут врача, с которым можно открыто обсудить интимное здоровье и подобрать малоинвазивные процедуры.

Какой сценарий более реален: пациент приезжает совершенно неизученным или с огромными папками предыдущих обследований?

Чаще я сталкиваюсь со вторым сценарием — приезжают пациентки, которые до меня обошли около пяти врачей, сдали десятки анализов, но так и не получили ответа на вопросы: «Что происходит? И почему?» Или, наоборот, они получили три разных диагноза и не знают, какой из них верный. Но встречаюсь и с первым вариантом, когда женщина обращается в «Нью Лайф» совершенно необследованной. В обоих случаях мы разбираемся в проблеме: за часовой прием успеваем и провести консультацию, и — при необходимости — ультразвуковую диагностику. Здесь же ставим диагноз и обсуждаем дальнейшую тактику. Так что пациент уезжает от нас с точным понимаем проблемы и готовым вариантом ее решения.