Светлана Стулова: «Мы полностью ушли от концепции «больничных стен», также мы понимаем, что осмотр в гинекологии — это всегда очень интимная история»

Поездка в другой город к врачу — это всегда легкий стресс. Как вы выстраиваете первую встречу, чтобы пациентка с первых минут почувствовала себя «как дома»?

У нас много иногородних пациентов, и мы стараемся окружать их заботой уже с порога: всех тепло встречают наши администраторы, обязательно предлагают различные напитки, а в дамской комнате есть абсолютно все необходимое, чтобы подготовиться к визиту — и гигиенический, и обычный душ, и все нужные средства личной гигиены. И даже на наших зеркалах мы пишем признания в любви просто для того, чтобы женщины с первых минут почувствовали, что их здесь очень ждали — им рады.

Для гостей из других городов мы всегда подбираем удобный график — стараемся совместить максимальное количество процедур за один визит, чтобы сократить число поездок, но при этом сохранить эффективность схемы помощи. Кроме того, наши технологии дают возможность во многих случаях обходиться без операции, госпитализации и реабилитации. Для иногородних пациентов это особенно важно, поскольку позволяет получить необходимую помощь и вернуться к привычному ритму жизни сразу после приема.

Принято считать, что к гинекологу обращаются, когда что-то болит. Как вы формируете у пациенток культуру заботы о себе, когда визит к врачу — это неотъемлемая часть жизни, а не наказание?

Мы полностью ушли от концепции «больничных стен», также мы понимаем, что осмотр в гинекологии — это всегда очень интимная история. И чтобы пациентка не чувствовала себя незащищенной, стараемся соблюдать все этические стороны вопроса и делать процесс максимально комфортным. Но самое главное — это наше лояльное отношение к пациенту. Даже если женщина не была у гинеколога в течение десяти лет, мы никогда не будем ее ругать. Это выбор человека и его право. Мы лишь можем корректно направить женщину в нужную сторону. Когда она запомнит, что не испытала у нас ни физического дискомфорта, ни эмоционального напряжения, у нее сложатся положительные ассоциации. И в следующий раз она обязательно вернется к доктору, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Какие «табуированные» ранее темы в гинекологии сегодня наконец-то вышли в зону открытого обсуждения?

Женщины все чаще и смелее говорят о проблемах интимной зоны — например о таких, как неудовлетворенность сексуальной жизнью, потеря чувствительности и плотности контакта с партнером, стрессовое недержание мочи и другие бытовые неприятные ситуации. Я ежедневно вижу этот тектонический сдвиг по запросам моих пациенток. И самое ценное здесь, что эта информация выходит далеко за рамки скрытого поиска в интернете.