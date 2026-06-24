Наталия Моисеева: «Доверие строится на точности»

Какая она — география ваших пациентов сегодня? Из каких самых отдаленных точек мира к вам прилетали за новым качеством зрения?

География огромна! В моей практике была пациентка из Шотландии: она не смогла найти специалиста нужного уровня в своем городе и прилетела к нам, в Самару, за сложнейшим подбором очков. Есть постоянные гости с Кипра, которые регулярно наблюдаются именно в нашей клинике. Если говорить о России, то мы часто принимаем пациентов из Ямало-Ненецкого округа и Уренгоя. Сценарий обычно такой: люди едут в отпуск с севера на юг, проезжают мимо Самары и решают заодно закрыть все вопросы со здоровьем глаз. И остаются с нами на годы!

Технологии в 2026 году плюс-минус одинаковы и в Дубае, и в Москве, и в Самаре? Почему, как вам кажется, пациенты выбирают именно вас?

Кто-то едет за технологиями, но большинство — за сервисом и отношением. Люди ищут врача, который создает ощущение тотальной заботы. Как-то у меня лечилась семья из Москвы и Екатеринбурга — моя пациентка привезла свою маму именно ко мне, так как ей нравилось, как проходит сам прием. Часто бывает, что дети переезжают в Петербург, но продолжают наблюдаться у нас, потому что родители доверяют только нашему опыту.

Подобрать сложную оптику и решить нестандартную проблему — таким может похвастаться не каждый город России! Но главное — врач должен любить людей и уметь их слушать. Пациенты это чувствуют. Недавно одна женщина после приема сказала: «Последний раз я так четко видела десять лет назад. За все это время никто с таким вниманием не отнесся к моей проблеме». И именно это — высшая оценка моей работы.

Глаза — самый хрупкий орган. Как вам удается сделать так, чтобы человек в кресле выдохнул и понял, что он в безопасности?

Доверие строится на точности. Один из наших главных инструментов — сканер ОКТ (оптическая когерентная томография). Он позволяет анализировать сетчатку и диск зрительного нерва с такой детализацией, которая недоступна при обычных исследованиях. С помощью томографии роговицы мы можем максимально точно определить схему помощи, а все данные храним в базе, что позволяет нам годами контролировать состояние пациента в динамике.

Но технология — это полдела. Наша суперсила — это не только подбор сложной прогрессивной и призматической коррекции, но и ее изготовление. Мы учитываем эстетическую составляющую: очки должны не только идеально работать, но и быть стильным аксессуаром, подчеркивающим индивидуальность. Безопасность в нашем прочтении — это сочетание экспертной диагностики и внешнего результата.