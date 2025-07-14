Александра Щеглова: «Возможность людям с нарушениями зрения «видеть» то, что изображено на фотографии – благодаря искусственному интеллекту – это то, что действительно впечатляет»

Можно ли самостоятельно рожать с высокой миопией? Нужно ли посещать офтальмолога во время беременности? И есть ли в медицине место искусственному интеллекту? За ответами Собака.ru пришла к Александре Щегловой – врачу-офтальмологу клиники «Роскошное зрение». Она проводит осмотр не только взрослых, но и детей – с самого рождения – даже на дому. К Александре – не только за подбором очков любой сложности, различных моделей и дизайнов, дневных и ночных контактных линз, но и за консервативным – и без ненужной скромности ювелирным! – лечением болезни глаз.
Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?
Считается, что основной принцип медицинской этики сформулировал Гиппократ – уважительное отношение к человеческой жизни и здоровью со стороны врача должно проявляться в его образе жизни. Каждый специалист должен систематически профессионально совершенствоваться. При назначении лекарств необходимо строго руководствоваться медицинскими показаниями и – исключительно! – интересами больного и вкладывать в выполнение своей работы все свои силы для достижения максимального положительного результата.
С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира вы столкнулись в последний раз? И как бы вы опровергли это «убеждение»?
Можно ли самой рожать с высокой миопией? Конечно, да! Но только при условии нормального состояния сетчатки глаза. Есть инструкция Минздравсоцразвития, составленная совместно с офтальмологами и акушерами-гинекологами: согласно этому документу оперативное вмешательство необходимо только при миопии свыше -7 диоптрий.
Посещать офтальмолога во время беременности нужно минимум три раза: в начале срока, в середине и в конце. Грамотный врач вовремя проверит состояние сетчатки и не допустит каких-либо изменений и надрывов.
Если бы у вас была возможность внести одно изменение в систему здравоохранения, чтобы это было?
В последнее время мы наблюдаем множество проблем со зрением у детей с рождения. К сожалению, этот эффект дает не только наследственность, но и проблемы, присущие людям в наш век технологий. Мы не можем полностью исключить гаджеты из повседневной жизни, зато в наших силах проконтролировать любые изменения в зрении, вовремя провести его восстановление и сохранение. Я бы предложила ежегодно проводить диагностику зрения – в обязательном порядке! – у детей до восемнадцати лет.
Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?
Слово «врач» является производным от глагола «врать» в его самом старом, изначальном смысле, а именно – «говорить, ворожить». Да и лечение недугов в старину всегда сопровождалось заклинанием. Мой ответ – использовать в работе всем врачам инновационные методики лечения, а не «ворожить», и проводить диагностику всеми возможными способами. Тогда и не придется сталкиваться с ухудшением состояния здоровья пациентов или ошибочными диагнозами.
ЗОЖ – всегда панацея от всех болезней?
Среди основных причин, почему не все люди ведут здоровый образ жизни, – отсутствие времени, желания и присутствие усталости от постоянного самоконтроля. Самая первая помощь себе – не вести сидячий образ жизни. Ежедневные пешие прогулки способны сразу придать человеку позитив и легкость. Но здесь, конечно, не стоит забывать о возможных индивидуальных ограничениях.
Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?
С годами я все чаще прихожу к выводу, что сделала правильный выбор профессии. Мне нравится помогать пациентам и вместе радоваться их результатам. В наше время научные исследования и разработки позволяют с высокой точностью проводить диагностику – уменьшается риск ошибочных диагнозов. Например, в нашей клинике мы применяем в работе диагностическое оборудование – оптическую когерентную томографию, при помощи которой можно констатировать заболевания глаз на раннем этапе их развития. Раньше о таком можно было только мечтать!
Должен ли врач быть еще и психологом?
Прием у доктора всегда начинается с обсуждения проблем со здоровьем: пациент делится не только информацией о том, что его беспокоит, но и рассказывает о своем эмоциональном состоянии. Работа доктора начинается с восстановления настроения и поднятия духа – тогда и лечение точно даст положительный результат.
И тут к каждому пациенту нужно найти свой подход. Дети ко мне на прием, как правило, приносят любимые игрушки: в разговоре я узнаю о самых любимых героях, подвигах или профессиях, а мой юный пациент – о «волшебных капельках», которые спасут его глазки. Взрослые ждут от меня дружеского совета, так что проводить консультацию на одной волне – крайне продуктивно.
Можете ли вы отказать в медицинских услугах? Если да, то по каким причинам?
Призвание доктора – оказывать помощь и спасать жизни других людей всеми профессиональными средствами, стремиться продлить ее и сделать лучше. За годы моей практики не было таких ситуаций, чтобы мне нужно было найти причину для отказа больному. Надеюсь, что и в будущем я не столкнусь с подобным выбором.
Как взаимодействие с пациентами меняет ваш взгляд на медицину?
Множество процедур, которые предлагает бьюти-сфера, проводится специалистами без медицинского образования. И это сказывается на качестве. Остается только сочувствовать тем пациентам, которые сначала доверяют свое здоровье незнакомому человеку, а позже – обращаются к профессионалу для исправления ситуации. В этом плане я всем желаю получать только качественные медицинские услуги.
Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом в своей работе?
Мы с коллегами, конечно, обсуждаем возможности искусственного интеллекта и на планерках, и в перерывах между работой. Например, возможность людям с нарушениями зрения «видеть» то, что изображено на фотографии – благодаря искусственному интеллекту – это то, что действительно впечатляет! Хочется верить, что будет найден способ восстановления зрения, но пока мы можем проводить лечение по сохранению имеющихся показателей.
От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе?
Однозначно, я не ставлю диагнозы без проведения диагностики, так как все индивидуально. В своей работе я предпочитаю очные приемы и отвечаю за качество своей работы.
Что в вашей работе помогает вам чувствовать себя счастливым человеком?
Счастье – добиваться поставленного результата вместе с пациентами.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
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