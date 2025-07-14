Александра Щеглова: «Возможность людям с нарушениями зрения «видеть» то, что изображено на фотографии – благодаря искусственному интеллекту – это то, что действительно впечатляет»

Можно ли самостоятельно рожать с высокой миопией? Нужно ли посещать офтальмолога во время беременности? И есть ли в медицине место искусственному интеллекту? За ответами Собака.ru пришла к Александре Щегловой – врачу-офтальмологу клиники «Роскошное зрение». Она проводит осмотр не только взрослых, но и детей – с самого рождения – даже на дому. К Александре – не только за подбором очков любой сложности, различных моделей и дизайнов, дневных и ночных контактных линз, но и за консервативным – и без ненужной скромности ювелирным! – лечением болезни глаз.

Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?

Считается, что основной принцип медицинской этики сформулировал Гиппократ – уважительное отношение к человеческой жизни и здоровью со стороны врача должно проявляться в его образе жизни. Каждый специалист должен систематически профессионально совершенствоваться. При назначении лекарств необходимо строго руководствоваться медицинскими показаниями и – исключительно! – интересами больного и вкладывать в выполнение своей работы все свои силы для достижения максимального положительного результата.

С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира вы столкнулись в последний раз? И как бы вы опровергли это «убеждение»?

Можно ли самой рожать с высокой миопией? Конечно, да! Но только при условии нормального состояния сетчатки глаза. Есть инструкция Минздравсоцразвития, составленная совместно с офтальмологами и акушерами-гинекологами: согласно этому документу оперативное вмешательство необходимо только при миопии свыше -7 диоптрий.

Посещать офтальмолога во время беременности нужно минимум три раза: в начале срока, в середине и в конце. Грамотный врач вовремя проверит состояние сетчатки и не допустит каких-либо изменений и надрывов.

Если бы у вас была возможность внести одно изменение в систему здравоохранения, чтобы это было?

В последнее время мы наблюдаем множество проблем со зрением у детей с рождения. К сожалению, этот эффект дает не только наследственность, но и проблемы, присущие людям в наш век технологий. Мы не можем полностью исключить гаджеты из повседневной жизни, зато в наших силах проконтролировать любые изменения в зрении, вовремя провести его восстановление и сохранение. Я бы предложила ежегодно проводить диагностику зрения – в обязательном порядке! – у детей до восемнадцати лет.

Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?

Слово «врач» является производным от глагола «врать» в его самом старом, изначальном смысле, а именно – «говорить, ворожить». Да и лечение недугов в старину всегда сопровождалось заклинанием. Мой ответ – использовать в работе всем врачам инновационные методики лечения, а не «ворожить», и проводить диагностику всеми возможными способами. Тогда и не придется сталкиваться с ухудшением состояния здоровья пациентов или ошибочными диагнозами.