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Здоровье

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Чем массаж полезен для жителя мегаполиса? Отвечает Елена Ульянина!

Для амбассадора философии здорового образа жизни и основательницы студии ручного массажа лица и тела iMassage Елены Ульяниной нет секретов в науке релаксации и снятия стресса.

Можете поделиться главным козырем своей профессии: как ваша работа помогает человеку стать лучше?

Каждый из массажистов iMassage готов найти подход к настроению и состоянию человека, который пришел в студию, помочь ему отвлечься от городской суеты и подарить глоток новых эмоций. К нам приходят, чтобы восстановить мышцы и избавиться от боли, но наши специалисты помогают восстановить не только физические показатели, но и ментальное здоровье.

Можете сказать, чем массаж может быть полезен для жителя современного мегаполиса?

Массаж – надежный помощник в путешествии к гармонии и балансу. Он снимает напряжение и дает возможность расслабиться после тяжелого рабочего дня, улучшает кровообращение, поддерживая жизненные силы, и повышает настроение, помогая справиться со стрессом.

Текст: Денис Либстер

Фото: Михаил Денисов

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Материал из номера:
ЗОЖ

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