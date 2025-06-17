Четыре жизненно важных вопроса об ЭКО: отвечают Анастасия Синицына и Юлия Черезова

Да, мы не знаем, изобретут ли когда-нибудь таблетку для вечной жизни. Но именно в руках этих специалистов – жизнь. Здесь и сейчас! Знакомьтесь: Анастасия Синицына – акушер-гинеколог и репродуктолог, заведующая отделением ВРТ многофункционального медицинского центра А2MED и Юлия Черезова – акушер-гинеколог и репродуктолог многофункционального медицинского центра А2MED: они поддерживают женское здоровье и помогают семьям становиться счастливее, делая все возможное, чтобы на свет появлялись – сначала совсем маленькие! – новые люди.

Анастасия Синицына, акушер-гинеколог и репродуктолог, заведующая отделением ВРТ многофункционального медицинского центра А2MED

Знает все про женское – и не только! – здоровье: проводит гинекологические и специализированные приемы по эндокринной гинекологии, помогает преодолеть нарушения менструального цикла, синдром поликистозных яичников и аменорею, проводит лечение методом ЭКО и не только, что помогает стать на шаг ближе к большой мечте.

Бывает ли такое, что надежд на зачатие практически нет, но происходит – назовем это не медицинским термином – настоящее чудо?

Беременность – она всегда неожиданная, а природа – настоящая шутница со своеобразным чувством юмора. Да, такое бывает, когда совершенно уже ничего не ждешь, а беременность наступает. Но, к сожалению, у нас нет волшебного шара, который бы заранее показал, произойдет зачатие или же нет, а время очень ценно в вопросах репродукции. Опыт показывает, что добивается результата именно тот, кто идет к этой цели вместе с грамотными специалистами, а не сидит на месте и ждет того самого чуда.

Чаще приходят семейные пары или только девушки?

Около семидесяти пяти процентов женщин сначала приходят «на разведку» самостоятельно, а уже потом приводят с собой партнеров. Но эти двадцать пять процентов! Это те семьи, где нередко лидирующую позицию в вопросе занимают именно мужчины: зачастую они гораздо лучше знают и помнят многие подробности, например, дату последней менструации женщины. Мужчины в последнее время стали более информированными, трепетными и ответственными – за женщин и будущих малышей.

Юлия Черезова, акушер-гинеколог и репродуктолог многофункционального медицинского центра А2MED

Врач высшей квалификационной категории и кандидат медицинских наук ежедневно находится на страже репродуктивного здоровья: она диагностирует и лечит бесплодие, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Стаж ее работы – восемнадцать лет, а это значит, что первые малыши, которым когда-то помогла появиться на свет Юлия, стали уже совсем большими.

Кто чаще всего обращается к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО)?

Наши пациенты настолько разные! Не могу назвать даже конкретный возраст, потому что несмотря на то, что люди сейчас откладывают материнство, к нам все равно приходят и девушки двадцати пяти лет, и женщины за сорок пять. К счастью, люди сейчас не сильно долго ждут – обращаются за помощью – по моим наблюдениям – после года самостоятельных попыток забеременеть. Пациентов, которые живут в ожидании десятилетиями, сейчас намного меньше, чем пять лет назад.

Когда и как вы понимаете, что ваш труд – это нечто большее, чем просто работа?

Когда мы получаем положительные тесты на беременность и благодарность наших пациентов за то, что они – наконец-то! – станут родителями. В основном мы переживаем этот долгожданный процесс вместе с нашими парами и одними из первых узнаем о скором пополнении. Я могу уверенно сказать, что мы становимся друзьями. После рождения малыша родители всегда присылают фотографию бирочки из роддома. И это самый приятный и трепетный момент в моей работе!

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко

Стиль: Алина Тарасова

Макияж: Дарья Ищенко (Manufaktura Beauty)

Прическа: Яна Хахалева (Manufaktura Beauty)