Светлана Стулова: «Я не выбираю путь компромиссов, даже если речь идет о так называемой «высокой цели»

Более двадцати шести лет назад – а такой профессиональный стаж на вес золота! – Светлана Стулова встала на защиту женского здоровья. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии, врач акушер-гинеколог высшей категории и врач клиники «Нью Лайф» специализируется на эстетической, аппаратной и хирургической гинекологии и знает все (а может, даже больше) об интимных омоложении и пластике.
Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?
Медицинская этика – это корректное и уважительное отношение к пациенту как к человеку, который имеет право болеть, не знать многого о своем состоянии и быть уязвимым в медицинском плане. Проявление медицинской этики заключается – в том числе – в необходимости подобрать для пациента оптимальное обследование, назначить корректное лечение и объяснить все так, чтобы он понял, принял и выполнил рекомендации.
Медицинская этика исключает некорректное отношение к пациенту как к личности и обезличенный подход. Я убеждена, что формальное отношение к пациенту недопустимо, поскольку оно не способствует успешному лечению. Кроме того, в общении с пациентом нельзя допускать панибратства. Даже если пациент сам просит обращаться к нему на «ты», мы ни в коем случае не имеем права переходить эту черту.
Также важно избегать излишне личных тем, если только сам пациент не инициирует разговор о них. А еще врач ни в коем случае не должен обсуждать или осуждать действия предыдущих коллег – это мой персональный «красный флаг». Тот, кто позволяет себе неуважительно высказываться о предыдущем докторе, дискредитирует прежде всего себя.
Должен ли врач быть еще и психологом?
Врач всегда в определенной мере является и психологом. Наиболее успешные специалисты – это те, кто умеет выстраивать доверительные отношения с пациентами и обладает способностью к эмпатическому общению.
Один из важных профессиональных навыков врача – умение диагностировать психотип пациента. Быстрая оценка типа личности позволяет выбрать оптимальную стратегию взаимодействия: от директивного до мягкого, поддерживающего стиля.
Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?
Главное правило, позволяющее предотвратить профессиональное выгорание, – это постоянное продолжение образования. То есть регулярно выделять несколько дней в месяц на повышение квалификации и профессиональное развитие. Это помогает избежать скатывания к рутинному выполнению обязанностей, что неизбежно ведет к выгоранию. Следование этому правилу позволяет врачам выйти на уровень экспертов и воспринимать свою профессию как источник удовольствия и удовлетворения.
Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?
С годами практики врач неизбежно меняет свои взгляды на медицину и подходы к лечению, приобретая как профессиональный, так и личностный опыт. В начале своей карьеры я была сторонницей радикального подхода: чаще выбирала оперативные методики и верила в универсальные решения. Но потом поняла, что шаблонных подходов не существует, а усредненные нормы не работают для большинства пациентов. Более того, категоричные рекомендации нередко оказываются неэффективными.
Ключевые принципы, которых я придерживаюсь сейчас, – это необходимость создания индивидуальных программ реабилитации, которые органично вписываются в привычный образ жизни пациента, не требуют резких изменений и постепенно улучшают здоровье и качество жизни. Каждая такая программа должна быть реалистичной, выполнимой в долгосрочной перспективе, она должна приносить ощутимые результаты.
От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе? А чем можете пренебречь в благих целях?
Я никогда не буду делать аборты, потому что это противоречит моим этическим принципам. То есть я не стану прерывать жизнеспособную беременность по желанию женщины. Чем я могу пренебречь в благих целях? Пожалуй, ничем. Я не выбираю путь компромиссов, даже если речь идет о так называемой «высокой цели».
Это действительно сложный вопрос, но я уверена: в нашей работе с женщинами не может быть места пренебрежению – ни в мелочах, ни в серьезных вопросах. Пациентка все равно вернется. Иногда с уже развившимися, тяжелыми заболеваниями. Именно поэтому мы всегда должны ставить в приоритет здоровье человека, а не сиюминутные обстоятельства или внешние давления.
С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира – именно из вашей сферы – вы столкнулись в последний раз? И как бы вы опровергли это «убеждение»?
Могу рассказать о распространенном мифе относительно «наличия мышц во влагалище». К сожалению, некоторые врачи до сих пор в это верят, и это вводит в заблуждение многих женщин. Из-за этого мифа некоторые начинают считать себя «неполноценными» из-за отсутствия так называемого «вагинального оргазма».
Но в реальности его не существует – это медицинский фейк. Существует только клиторальный оргазм – и это научно подтвержденный факт.
Можете ли вы отказать в медицинских услугах? Если да, то по каким причинам?
Да, я могу отказать в оказании медицинских услуг. Приведу пример. Ко мне обратилась женщина с просьбой выполнить лабиопластику. Изначально мы наметили план возможных действий и обсудили предполагаемую операцию. Однако в процессе общения пациентка начала очень настойчиво задавать странные вопросы, ежедневно звонила в течение пяти дней, требуя разъяснений. В итоге стало очевидно, что ей необходима помощь психиатра, а не пластическая операция. Она с трудом ориентировалась в реальности и не могла четко формулировать свои мысли – это был важный диагностический маркер.
Другой случай – молодая пациентка требовала «обеспечить ей оргазм» путем введения филлера в так называемую «зону G». Я сразу понимала, что процедура не даст ожидаемого эффекта и может дискредитировать сам метод, вызвав, в том числе, недовольство результатом и требование возврата средств.
Врач должен работать очень осторожно, заранее выявляя пациентов, которые не в полной мере способны адекватно оценивать действительность, суть процедуры и возможный результат. В таких случаях отказ – это профессионально и этически оправданное решение.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Алина Тарасова
Макияж: Дарья Ищенко (Manufaktura Beauty)
Прическа: Яна Хахалева (Manufaktura Beauty)
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