Светлана Стулова: «Я не выбираю путь компромиссов, даже если речь идет о так называемой «высокой цели»

Более двадцати шести лет назад – а такой профессиональный стаж на вес золота! – Светлана Стулова встала на защиту женского здоровья. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии, врач акушер-гинеколог высшей категории и врач клиники «Нью Лайф» специализируется на эстетической, аппаратной и хирургической гинекологии и знает все (а может, даже больше) об интимных омоложении и пластике.

Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?

Медицинская этика – это корректное и уважительное отношение к пациенту как к человеку, который имеет право болеть, не знать многого о своем состоянии и быть уязвимым в медицинском плане. Проявление медицинской этики заключается – в том числе – в необходимости подобрать для пациента оптимальное обследование, назначить корректное лечение и объяснить все так, чтобы он понял, принял и выполнил рекомендации.

Медицинская этика исключает некорректное отношение к пациенту как к личности и обезличенный подход. Я убеждена, что формальное отношение к пациенту недопустимо, поскольку оно не способствует успешному лечению. Кроме того, в общении с пациентом нельзя допускать панибратства. Даже если пациент сам просит обращаться к нему на «ты», мы ни в коем случае не имеем права переходить эту черту.

Также важно избегать излишне личных тем, если только сам пациент не инициирует разговор о них. А еще врач ни в коем случае не должен обсуждать или осуждать действия предыдущих коллег – это мой персональный «красный флаг». Тот, кто позволяет себе неуважительно высказываться о предыдущем докторе, дискредитирует прежде всего себя.

Должен ли врач быть еще и психологом?

Врач всегда в определенной мере является и психологом. Наиболее успешные специалисты – это те, кто умеет выстраивать доверительные отношения с пациентами и обладает способностью к эмпатическому общению.

Один из важных профессиональных навыков врача – умение диагностировать психотип пациента. Быстрая оценка типа личности позволяет выбрать оптимальную стратегию взаимодействия: от директивного до мягкого, поддерживающего стиля.

Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?

Главное правило, позволяющее предотвратить профессиональное выгорание, – это постоянное продолжение образования. То есть регулярно выделять несколько дней в месяц на повышение квалификации и профессиональное развитие. Это помогает избежать скатывания к рутинному выполнению обязанностей, что неизбежно ведет к выгоранию. Следование этому правилу позволяет врачам выйти на уровень экспертов и воспринимать свою профессию как источник удовольствия и удовлетворения.