Анна Мурашкина: «Каждая операция – совместный путь врача и пациента, и пройти этот путь успешно можно только доверяя друг другу»

Пластические операции вполне можно назвать настоящим боди-телепортом в тело своей мечты – в том числе, и благодаря Анне Мурашкиной – пластическому хирургу многофункционального медицинского центра А2MED. Главные принципы в ее работе – безопасность и уважение к индивидуальности. Анна уверена, что красота – это, в первую очередь, гармония с собой, а не навязанные стандарты.

Что в вашей работе помогает вам чувствовать себя счастливым человеком?

Пластическая хирургия – она не только про внешнее, но и про внутреннее состояние. И наблюдать, как оно преображается в лучшую сторону – настоящая награда. Счастлива, когда вижу, как результат моей работы действительно меняет жизнь человека: пациент начинает смотреть на себя абсолютно другими глазами. Ему нравится свое отражение в зеркале, у него меняются самоощущение и самооценка, а в глазах появляется уверенность. Это непередаваемые чувства!

Но счастье – это еще и сам процесс: от подготовки и работы в операционной, до каждого технического решения и малейшего движения. Чувствовать себя на своем месте – это и есть настоящее удовольствие.

Можете ли вы отказать в медицинских услугах?

Могу и считаю это нормальной практикой. Любое вмешательство должно иметь четкие медицинские и эстетические показания. Я не стану выполнять операцию, если посчитаю, что она нецелесообразна. Безопасность пациента и его долгосрочный результат для меня всегда важнее.

Иногда пациент приходит с запросом, который даже не является его личным желанием, а навязан извне трендами или идеалами из соцсетей. Уважаю выбор каждого, но считаю, что пластическая хирургия должна быть продолжением внутренней мотивации, а не стремлением соответствовать чужим ожиданиям. И, наконец, доверие – оно должно быть обоюдным.

Если на консультации появляются сомнения, я с уважением могу предложить поискать другого специалиста, с которым этот контакт сложится. Каждая операция – совместный путь врача и пациента, и пройти этот путь успешно можно только доверяя друг другу.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Архивы пресс-служб