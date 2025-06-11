Виталий Котельников: «Разговор с врачом способен приободрить любого человека даже в трудных – казалось бы, нерешаемых – жизненных ситуациях»

Заведующий хирургическим отделением международной Био Клиники IBC Виталий Котельников знает все об эндоскопической хирургии, органосохраняющей хирургии миомы матки, пролапсе тазовых органов и эндометриозе. Бу, напугали терминами? Бояться не стоит, потому что Виталий Котельников умеет доходчиво и понятно рассказывать – прямо на приеме! – просто о сложном и не всегда таком страшном, как пишут в интернетах.

Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?

Медицинская этика – это такой сборник правил, которые помогают врачам общаться не только с пациентами, но и друг с другом. Самое важное в нем – это быть честным и никогда ничего не скрывать. Правда способна сделать лечение эффективным, а отношения в коллективе – более доверительными.

С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира – именно из вашей сферы – вы столкнулись в последний раз?

Удаление миомы почему-то у многих ассоциируется с удалением матки. Это в корне неверно.

ЗОЖ – всегда панацея от всех болезней?

ЗОЖ – никакая не панацея, а, скорее, неотъемлемая часть долголетия и хорошего состояния. Даже в пожилом возрасте.

Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?

Никак. А вот качество медицинской помощи стало гораздо лучше – и оно продолжает расти с каждым годом. Благодаря этому здорово меняется и качество жизни даже после самых сложных хирургических операций.

Должен ли врач быть еще и психологом?

Обязательно! Врачи лечат не только тело, но и души. Разговор с врачом способен приободрить любого человека даже в трудных – казалось бы, нерешаемых – жизненных ситуациях. В наших силах развеять человеческие страхи, касаемые той же хирургии, ведь всех нас пугает неизвестность, так ведь?

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко

Стиль: Алина Тарасова