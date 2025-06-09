Екатерина Вовк: «Да, я могу отказать в операции, если понимаю, что пациент к ней не готов»

Знакомьтесь: обладательница черного пояса по всем видам маммопластик, абдоминопластике, бодилифту и торсопластике, а также эндоскопическим подтяжкам лица Екатерина Вовк. Пластический хирург, кандидат медицинских наук уверена – важно быть рядом с пациентом и поддерживать его не только до, но и после любых хирургических вмешательств.

Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?

Медицина развивается быстрыми – можно сказать, семимильными! – шагами: внедряются передовые технологии, появляются новые операционные способы, разрабатываются новые аппараты, здорово помогающие во время операций и реабилитаций. Растут молодые грамотные специалисты. Конечно, в каждой профессии есть дилетанты и люди, занимающие чужое место, но и способных, интересующихся молодых докторов тоже видно.

Должен ли пластический хирург быть еще и психологом?

Обязательно. Некоторые пациенты, которые обращаются к пластическому хирургу, имеют какие-то комплексы по поводу своей внешности. Зачастую это молодые мамы, потерявшие былые формы после родов, приходят с потухшими глазами и низкой самооценкой, стесняются раздеваться вечером перед мужем, так как грудь и живот очень сильно растянулись и отвисли. А еще мамы, которые приводят закомплексованных молодых дочек, грудь которых начала расти в десять лет, а к восемнадцати – уже достигла восьмого размера.

На первичной консультации важно подбирать правильные слова, уделять много времени на рассказы, показывать работы «до – после» и объяснять, что многое можно исправить с помощью операции. Также очень важна психологическая поддержка в период реабилитации – многим очень тяжело в первое время.

Можете ли вы отказать в медицинских услугах? Если да, то по каким причинам?

Да, я могу отказать в операции, если понимаю, что пациент к ней не готов. Завышенные ожидания от результата, избыточный лишний вес, недостаточное обследование состояния здоровья – все это может стать причинами, по которым я откажу в хирургическом вмешательстве.

От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе?

Я никогда не буду обманывать пациента, обещать ему невозможный результат только для того, чтобы заманить его на операцию. Честность – это основа. Даже если у пациента появятся какие-то осложнения после операции, я буду идти с ним до победного конца, – пока результат не удовлетворит нас обоих.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Анастасия Пудинова