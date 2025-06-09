Катерина Гущина: «В будущее попадет тот, кто не только является образцом для подражания в ЗОЖ, но понимает важность ментальной гигиены»

Постичь искусство жизни можно только внутренне преображаясь! Заместитель генерального директора (и по совместительству консьерж) Международной Био Клиники IBC, мотивационный коуч, и дипломированный эксперт по биохакингу Катерина Гущина предоставила убедительные доказательства этого тезиса.

Исходные данные: 45 лет

В анамнезе: аутоиммунный статус и высокие титры аутоагрессии, поведенческая склонность к саморазрушению.

В бэкграунде: социальная инженерия как антитеза к собственной жизни, засеивание полей трансформаций и формирование преобразующих сред.

Ничего не предвещало дожить до текущего возраста: ни трагическая наследственность (пережила и маму, и маму мамы, приняв от них на генетическом уровне сопротивление продолжительной жизни), ни привычка жить «каждый день как последний», понимая под этим не ощущения ценности каждого мгновения, а горение дотла (периоды сгорания – все интенсивнее и короче) и эксцентричное поведение (вспышки экзальтации – все ярче и сильнее).

В попытках выйти на мирное поле договоренностей со своим организмом прошла полный цикл психо- и физио- исследований: вместе с генетическими паспортами и биохимическими панелями пришла к удивительным выводам и совершила значимые переосмысления.

Про энергию говорят и пишут много, однако мастеров по грамотному распоряжению ей – единицы. Таких, от которых за версту веет магнетизмом и зарядом. Таких, которые, за что бы они ни взялись, реализуют не долженствование, а волю, масштаб. Таких, которые манифестируя – создают. Таких, чей нерв стимулирует окружающих.

Такие всегда провоцируют и возбуждают: людей – иначе мыслить и менять восприятие, энергоинформационное поле – быть активным и наполненным.

Они и мистичны, и деятельны. И одухотворены, и материализованы. И творчески проявлены, и функционально продуктивны. И витальны, и сексуальны (что по сути «либидо» – идентичные состояния).

Они воспроизводят энергию, не обесточиваясь, и самовозобновляются, не истощаясь.

Что делать? (чтобы в ответ на вопрос «Кто виноват?» лет через цать не смотреть с сожалением в зеркало, взирая на увядшего, досрочно состарившегося, безжизненного, апатичного человека).

Как минимум, наряду с периодическими check up, детоксом, интервальным голоданием и индивидуализированным нутрицевтическим протоколом (здесь же собрались все, кому не нужно объяснять ценность превентивного подхода?), пройти хотя бы два исследования.

Тест «Аллель» проявит, сколько в вас условно мужских и условно женских гормонов – их соотношение позволит определить свои сильные стороны и, подключив к себе коучинговые инструменты, проявить их, сделав векторной направляющей жизни. Ведь кайф прошагать маршрут, не скрипя зубами, сопротивляясь и преодолевая себя на каждом участке, а в том пресловутом потоке? Только аутентичность может принести состояние «бесшовности» повседневной траектории, только действие в согласии со своей природой. Потому – знание о себе и честность перед собой (и окружающими: не нужно пытаться ввести их в заблуждение, разоблачение неизбежно) рулят. Забыть все, что от нас ожидают родственники/учителя/партнеры, и пересобрать себя заново! Исходя из того, условно говоря, хороши ли вы, достигая четко поставленных внешних целей или совершая мягкие домашние ритуалы (блины по утрам и борщ к обеду, офисная работа по инструкции и одна карьерная лестница на всю жизнь тоже могут быть искусством – целостным, самодостаточным. Наверное. Мои результаты теста безнадежно меня из быта, рутины и самоповтора выталкивают). К слову, еще о моих: мне природой предсказано быть и плодотворным лидером, и уютной кошечкой – поровну распределились максимумы гормональных маркеров. Потому всегда, после стремительного марафона на деловой дистанции я нуждаюсь в чувственном эстетизме пространств, свечах и поэтическом сборнике на коврах.

ДНК-отчет My Neuro наглядно покажет, где вас ждет фиаско (или, как минимум, очень энергозатратный путь, не оставляющий за собой шлейфа глубокого удовлетворения и ощущения большого смысла – только ритмичные конвульсии и суета). Проще говоря, каким вы пришли в этот мир? Обладатель ли вы высокого уровня энергии от природы или туда – к корректной настройке с собой – требуется больше внимания и бережности? Самомотивируетесь ли вы или вам нужны внешние раздражители? Насколько вы стрессоустойчивы (прилив счастья – это тоже стресс для тела, а вам точно нужно знать, какой емкостью вы обладаете: вы же готовитесь к постоянному приходу?) и насколько эмоционально лабильны? Гибкий ли у вас ум и пластично ли когницио? А что со стремлением к новизне – вам «копать» до священного Грааля или лучше менять сферы/увлечения/обучения? Мне, к примеру, жизненно необходимо беспрерывно пребывать в позиции приобретающей новые знания и совершающей личные открытия – я так опустошаюсь и обновляюсь (как вы помните, «умирать» я люблю). Потому – и шестое образование, и двадцать пятое амплуа (роль - ? субличность - ? эксперимент! И выход за пределы!), и жадный поиск Учителей, и весь мир, объятый путешествиями и приключениями, – в моем досье. Равно как лично мне в обязательном порядке предписано уединение – только так я восстанавливаюсь, поскольку «светскость», так легко со стороны мне дающаяся (все дело – в природной склонности к новым впечатлениям), очень меня обессиливает: пониженный уровень социальности, исходя из персонального соотношения дофамина, норадреналина и серотонина. То есть то, где я хороша и востребована (на всех премьерах и открытиях могу сойти за понимающую), на самом деле оказывается хорошо скомпенсированным механизмом: условно я плачу за потребность во впечатлениях энергозатратами на коммуникацию.

Все эти знания о себе (и не только они) позволят вам жить свою жизнь – радуясь и вдохновляясь – не теряя ресурс, а накапливая мудрость; предложат не убивать время на несвойственные вам стиль и характер деятельности, а потратить его на приобретение опыта «с результатом» – таким, который вас трансформирует, трансцендирует и вот это вот все. Все, что дико заюзано, но не осмыслено – ни вами, ни преимущественно теми, кто постит тикток-инсайты.

И останется дело за малым: понять, для чего вам это все? Здоровье, тонус, энергия, красота, вечная молодость? Для тех, кому рост желанен для потребления, – выход очевиден (еще не зафрахтована яхта на Мальдивах и не куплен пентхаус в ОАЭ: предвосхищаю – я не ханжа, я там была. И в эпохе пошлого гламура, и в периоде беспробудных тусовок). Для амбициозных творцов – все потоньше, посерьезнее, поответственнее: перед будущими поколениями в том числе. А принимая во внимание, что с ролевыми моделями в наш век как-то не сложилось, почему бы вам не стать ею? Не занята ниша, в дефиците «кадры». Образование, просвещение, культура – выбирайте свободно. Нет никого скучнее того, кто занимается только собой, – занимайтесь миром!

Постигайте через искусство, через науку, через недостижимую для других высоту – ищите любые способы сделать особенным свое место в мире. Создавайте круговорот событий, переключающих ментальный режим воспроизводства одних и тех же мыслей на озарение; меняющих одних и тех же перекроенных по единому лекалу лиц – на интеллектуально наделенных. Популяризируйте истинную красоту и учитесь находить ее всюду (даже, жертвуя психическим равновесием, в актуальных геополитических условиях). Открывайте новые двери/грани/горизонты, чтобы было чем мечтательно любоваться – даже в одиночестве (по опыту – сильно возвышающе, бояться нечего). Соединяйтесь с теми, кто на той же ступени, – вы сделаете вместе намного больше: только так у мира есть шанс.

Если я продолжу описывать количество раскрывающих и поддерживающих меня инструментов, я займу всю площадь журнала – я его слишком люблю, чтобы позволить себе такое. Просто будьте интегральными! В будущее попадет тот, кто не только грамотно употребляет БАДы, знает, как привести организм к гомеостазу, является образцом для подражания в ЗОЖ (спорт/сон/смех/секс/солнце), но и владеет инструментами психической саморегуляции, понимает важность ментальной гигиены, развивает нейропластичность, владеет приемами арт-терапии, распоряжается телом как целостной системой, совершенствует эмоциональный интеллект и танцует! Если все перечисленное вызывает сомнения, оставьте хотя бы последнее: вам же нужно чем-то заниматься в условиях долголетия и слыть современным.

А сущностное понимание, для чего вам лично даны дополнительные 20-30 лет активной жизни, даст экзистенциальный психоанализ – я только начинаю путешествовать.

И вы путешествуйте!

В свою бесконечность!

P. S. На общий маршрут ищу «своих» попутчиков: заявки на книгу принимаются в директ.