Могут ли импланты вызвать рак? Отвечает Марина Буканова!

Могут ли импланты вызвать рак? С этим распространенным вопросом Марина Буканова – пластический хирург и онколог – сталкивается нередко. С 2006 года она помогает в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы, проводит ее реконструкцию и все виды маммопластики. Она уверена, что самое главное в работе – это честность перед пациентом и правда, которую никогда нельзя скрывать.
С каким самым распространенным фейком, связанным с онкологией и хирургией, вы сталкиваетесь в последнее время особенно часто?
Например, меня спрашивают, могут ли импланты вызвать рак? Согласитесь, это было бы странно, если бы я как врач предлагала бы какой-либо вариант лечения, который может нанести потенциальный вред. Миллион исследований уже доказали, что импланты совершенно безопасны для человека. Да и сам путь установки импланта проводится таким образом, что он устанавливается под большую грудную мышцу и никак не контактирует с молочной железой.
От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе?
Я всегда стараюсь быть честной с пациентом. Нельзя скрывать правду от людей. А ложь – ее всегда легко определить по взгляду и голосу человека.
Что в вашей работе помогает чувствовать себя счастливым человеком?
Счастливая обратная связь от пациентов. К счастью, сейчас мы можем лечить злокачественную опухоль молочной железы успешно, сохраняя – и даже улучшая! – женщинам внешний вид их груди. Я ценю каждое сообщение от своих бывших пациентов: от слов благодарности до фотографий с внуками или с отдыха. Для меня это бесценно. Как раз недавно я обсуждала с родственниками вопрос: «Для чего мы живем?» Не только ведь для того, чтобы потреблять, но и для того, чтобы что-то отдавать миру взамен, верно?
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Алина Тарасова
Макияж: Дарья Ищенко (Manufaktura Beauty)
Прическа: Марина Полтавец (Manufaktura Beauty)
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