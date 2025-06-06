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Здоровье

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Могут ли импланты вызвать рак? Отвечает Марина Буканова!

Могут ли импланты вызвать рак? С этим распространенным вопросом Марина Буканова – пластический хирург и онколог – сталкивается нередко. С 2006 года она помогает в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы, проводит ее реконструкцию и все виды маммопластики. Она уверена, что самое главное в работе – это честность перед пациентом и правда, которую никогда нельзя скрывать.

С каким самым распространенным фейком, связанным с онкологией и хирургией, вы сталкиваетесь в последнее время особенно часто?

Например, меня спрашивают, могут ли импланты вызвать рак? Согласитесь, это было бы странно, если бы я как врач предлагала бы какой-либо вариант лечения, который может нанести потенциальный вред. Миллион исследований уже доказали, что импланты совершенно безопасны для человека. Да и сам путь установки импланта проводится таким образом, что он устанавливается под большую грудную мышцу и никак не контактирует с молочной железой. 
 

От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе?

Я всегда стараюсь быть честной с пациентом. Нельзя скрывать правду от людей. А ложь – ее всегда легко определить по взгляду и голосу человека.

Что в вашей работе помогает чувствовать себя счастливым человеком?

Счастливая обратная связь от пациентов. К счастью, сейчас мы можем лечить злокачественную опухоль молочной железы успешно, сохраняя – и даже улучшая! – женщинам внешний вид их груди. Я ценю каждое сообщение от своих бывших пациентов: от слов благодарности до фотографий с внуками или с отдыха. Для меня это бесценно. Как раз недавно я обсуждала с родственниками вопрос: «Для чего мы живем?» Не только ведь для того, чтобы потреблять, но и для того, чтобы что-то отдавать миру взамен, верно?

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко

Стиль: Алина Тарасова

Макияж: Дарья Ищенко (Manufaktura Beauty)

Прическа: Марина Полтавец (Manufaktura Beauty)

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Материал из номера:
ЗОЖ

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