Могут ли импланты вызвать рак? Отвечает Марина Буканова!

Могут ли импланты вызвать рак? С этим распространенным вопросом Марина Буканова – пластический хирург и онколог – сталкивается нередко. С 2006 года она помогает в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы, проводит ее реконструкцию и все виды маммопластики. Она уверена, что самое главное в работе – это честность перед пациентом и правда, которую никогда нельзя скрывать.

С каким самым распространенным фейком, связанным с онкологией и хирургией, вы сталкиваетесь в последнее время особенно часто?

Например, меня спрашивают, могут ли импланты вызвать рак? Согласитесь, это было бы странно, если бы я как врач предлагала бы какой-либо вариант лечения, который может нанести потенциальный вред. Миллион исследований уже доказали, что импланты совершенно безопасны для человека. Да и сам путь установки импланта проводится таким образом, что он устанавливается под большую грудную мышцу и никак не контактирует с молочной железой.

