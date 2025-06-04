Александр Тюрин: «Врач обязан сохранять в себе переживание и – что важно! – сопереживание»

Что общего между хирургией и искусством? И то, и другое не только про красоту и долгожданные изменения, но еще и про поиск решений – зачастую меняющих и сохраняющих жизнь. Один из ведущих хирургов Самары уверен: «Медицина просто невозможна без любви к людям». Александр Тюрин – хирург-онколог, бариатрический хирург, главный врач медицинской компании «Моя наука» – более десяти лет выполняет операции при онкологических заболеваниях, плановые и экстренные операции на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, включая лапароскопические вмешательства. А еще проводит операции на печени и поджелудочной железе, экзентерации малого таза, герниопластики и бариатрические операции – сложные – но такие важные – хирургические вмешательства.
Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?
Для меня медицинская этика – это человечное, грамотное и доверительное общение врача с пациентом. Это чувство эмпатии, без которого невозможно врачевание. Без этого, а также без умения быть с пациентом в одной команде для преодоления постигшего его несчастья (а болезнь – это всегда горе!) очень трудно достичь хороших результатов в лечении. Поэтому врач обязан сохранять в себе переживание и – что важно! – сопереживание.
Должен ли врач быть еще и психологом?
Разумеется, да.
Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?
Любить людей. Без этого медицина невозможна.
От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе? А чем можете пренебречь в благих целях?
От принципов гуманизма. А во имя жизни могу пренебречь достаточно многим – от использования методик офф-лейбл до нарушения стандартов оказания медицинской помощи.
Как взаимодействие с пациентами меняет ваш взгляд на медицину?
Общение с пациентами помогает взглянуть с другой стороны на свою работу и работу моих коллег. Порой возникают не самые оптимистичные мысли о состоянии нашего здравоохранения.
Если бы у вас была возможность внести одно изменение в систему здравоохранения, что бы это было?
Боюсь, одним изменением здесь не обойтись! В первую очередь реформирование требуется в подготовке и воспитании медицинских кадров.
Как изменился ваш взгляд на медицину за годы практики?
Я не прекращаю удивляться стремительному и бурному развитию медицинской науки. То, что вчера казалось космическими технологиями, – сегодня уже в нашей рутинной практике.
Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом в своей работе?
Нет. У меня есть небольшой опыт использования искусственного интеллекта для оформления научных статей, но текущий уровень развития нейросетей позволяет полагаться на них только как на подстрочник.
ЗОЖ – всегда панацея от всех болезней?
Это замечательный способ предотвратить развитие многих, но – к сожалению – далеко не всех заболеваний. Поэтому ЗОЖ – это не панацея, а профилактика.
С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира – именно из вашей сферы – вы столкнулись в последний раз? И как бы вы опровергли это «убеждение»?
Медицина – очень сложная дисциплина, а то, что непонятно – всегда овеяно множеством мифов. Больше всего, на мой взгляд, это окружает онкологию – одну из самых непростых отраслей медицины. В основном, это связано с приемом разнообразных «народных» средств. Развенчать подобное можно в личной беседе с пациентом и его родственниками, терпеливо и корректно отвечая на любые вопросы. Кроме того, есть печальная тенденция последних лет – появление в медиапространстве огромного числа целителей, колдунов, которые могут называть себя различными околомедицинскими терминами и вещать на большую аудиторию.
Можете ли вы отказать в медицинских услугах? Если да, то по каким причинам?
Мне глубоко противна формулировка «медицинская услуга». На мой взгляд, это какое-то мертворожденное и извращенное понятие. Существует медицинская помощь! В медицинских учреждениях нет клиентов, а есть пациенты. Очень важно понимать разницу этих понятий. А для каждого варианта медицинской помощи существуют показания и противопоказания.
Что в вашей работе помогает вам чувствовать себя счастливым человеком?
Возможность видеть плоды своих трудов – выздоровевших пациентов.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
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