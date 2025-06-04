Александр Тюрин: «Врач обязан сохранять в себе переживание и – что важно! – сопереживание»

Что общего между хирургией и искусством? И то, и другое не только про красоту и долгожданные изменения, но еще и про поиск решений – зачастую меняющих и сохраняющих жизнь. Один из ведущих хирургов Самары уверен: «Медицина просто невозможна без любви к людям». Александр Тюрин – хирург-онколог, бариатрический хирург, главный врач медицинской компании «Моя наука» – более десяти лет выполняет операции при онкологических заболеваниях, плановые и экстренные операции на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, включая лапароскопические вмешательства. А еще проводит операции на печени и поджелудочной железе, экзентерации малого таза, герниопластики и бариатрические операции – сложные – но такие важные – хирургические вмешательства.

Как вы определяете для себя, что такое медицинская этика? И насколько она важна именно в вашей практике?

Для меня медицинская этика – это человечное, грамотное и доверительное общение врача с пациентом. Это чувство эмпатии, без которого невозможно врачевание. Без этого, а также без умения быть с пациентом в одной команде для преодоления постигшего его несчастья (а болезнь – это всегда горе!) очень трудно достичь хороших результатов в лечении. Поэтому врач обязан сохранять в себе переживание и – что важно! – сопереживание.

Должен ли врач быть еще и психологом?

Разумеется, да.

Если бы вы могли внедрить одно правило, которому следовали бы все врачи, что бы это было?

Любить людей. Без этого медицина невозможна.

От каких принципов вы никогда не отойдете в своей работе? А чем можете пренебречь в благих целях?

От принципов гуманизма. А во имя жизни могу пренебречь достаточно многим – от использования методик офф-лейбл до нарушения стандартов оказания медицинской помощи.