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Здоровье

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Располагаемся поудобнее: клиника «Нью Лайф» выпустила честный подкаст с гинекологом Светланой Стуловой

Предыстория: Собака.ru начиталась в интернете ужасающих кошмаров про женское здоровье, послеродовый период и интимную жизнь. Хотелось ли нам кричать: «Страшно, вырубай»? О, да. Но вместо этого за объяснениями и ответами на все возникшие вопросы редакция отправилась к акушеру-гинекологу, кандидату медицинских наук Светлане Стуловой из клиники «Нью Лайф».

Узнали про все: от «абьюза» со стороны гинекологов и «существования» жизни после родов до секса как основы семьи и интимной молодости. И, кстати, все это – и даже больше – есть в полезном подкасте клиники. Не благодарите.

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ООО «Нью Лайф»
ИНН 6316160403
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Фото: Архивы пресс-служб

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